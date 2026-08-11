Сенсационный трансфер в «Нефтчи»: почему Куао оставил Европу и выбрал Узбекистан?

Суперлига Узбекистана совершила громкую сделку в летнее трансферное окно. Бывший защитник французского клуба «Мец», игрок национальной сборной Кот-д'Ивуара Кофи Куао продолжит карьеру в ферганском клубе «Нефтчи». Причины, по которым 28-летний опытный футболист покинул Европу и выбрал чемпионат Узбекистана, а также его высказывания в интервью французской прессе привлекли всеобщее внимание.

В интервью авторитетному французскому изданию 225фут.ком ивуарийский защитник откровенно рассказал о своём неожиданном, но амбициозном решении.

Прощание с «Мецем» и проект «Нефтчи»

В июле текущего года, после истечения срока действующего контракта с французским клубом «Мец», Кофи Куао стал свободным агентом. Несмотря на предложения от нескольких европейских клубов, футболист предпочёл не спешить и выбрать проект, в котором сможет полностью раскрыть себя.

«После завершения моей карьеры в «Меце» и истечения контракта в июле я предпочёл не спешить, чтобы выбрать проект, в котором буду чувствовать себя по-настоящему нужным. Когда появился вариант с «Нефтчи», мне понравились планы руководства клуба. Открытие для себя чемпионата Узбекистана — очень интересный вызов и новое приключение как с человеческой, так и со спортивной точки зрения», — сказал Кофи Куао.

Контракт рассчитан до 2027 года

Руководству ферганского клуба удалось усилить линию обороны, пригласив в свои ряды легионера высокого уровня. Соглашение между сторонами рассчитано на полтора сезона, и Куао подписал официальный контракт с «Нефтчи» до 30 июня 2027 года.

Ивуарийский футболист заявил о готовности передать новой команде богатый опыт и тактические знания, накопленные на европейских полях.

«Буду выкладываться на поле»: большие обещания Куао

Правый защитник, выделяющийся на своей позиции высокой скоростью, умением вести борьбу и агрессивным стилем игры, возлагает большие надежды на карьеру в Фергане:

«Я приехал сюда со смирением, но намерен продемонстрировать свой опыт, скорость и агрессивную игру на правом фланге. Это новый футбол, новая культура, и в текущем сезоне я готов отдать все силы, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей. Всё покажет поле!»

Действия опытного легионера, присоединившегося к «Нефтчи», и его влияние на результаты команды вызывают большой интерес у болельщиков. Несомненно, этот трансфер ферганцев ещё больше усилит конкуренцию в Суперлиге.

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