Сенсационный трансфер в «Нефтчи»: почему Куао оставил Европу и выбрал Узбекистан?

·96·Спорт
Сенсационный трансфер в «Нефтчи»: почему Куао оставил Европу и выбрал Узбекистан?

Суперлига Узбекистана совершила громкую сделку в летнее трансферное окно. Бывший защитник французского клуба «Мец», игрок национальной сборной Кот-д'Ивуара Кофи Куао продолжит карьеру в ферганском клубе «Нефтчи». Причины, по которым 28-летний опытный футболист покинул Европу и выбрал чемпионат Узбекистана, а также его высказывания в интервью французской прессе привлекли всеобщее внимание.

В интервью авторитетному французскому изданию 225фут.ком ивуарийский защитник откровенно рассказал о своём неожиданном, но амбициозном решении.

Прощание с «Мецем» и проект «Нефтчи»

В июле текущего года, после истечения срока действующего контракта с французским клубом «Мец», Кофи Куао стал свободным агентом. Несмотря на предложения от нескольких европейских клубов, футболист предпочёл не спешить и выбрать проект, в котором сможет полностью раскрыть себя.

«После завершения моей карьеры в «Меце» и истечения контракта в июле я предпочёл не спешить, чтобы выбрать проект, в котором буду чувствовать себя по-настоящему нужным. Когда появился вариант с «Нефтчи», мне понравились планы руководства клуба. Открытие для себя чемпионата Узбекистана — очень интересный вызов и новое приключение как с человеческой, так и со спортивной точки зрения», — сказал Кофи Куао.

Контракт рассчитан до 2027 года

Руководству ферганского клуба удалось усилить линию обороны, пригласив в свои ряды легионера высокого уровня. Соглашение между сторонами рассчитано на полтора сезона, и Куао подписал официальный контракт с «Нефтчи» до 30 июня 2027 года.

Ивуарийский футболист заявил о готовности передать новой команде богатый опыт и тактические знания, накопленные на европейских полях.

«Буду выкладываться на поле»: большие обещания Куао

Правый защитник, выделяющийся на своей позиции высокой скоростью, умением вести борьбу и агрессивным стилем игры, возлагает большие надежды на карьеру в Фергане:

«Я приехал сюда со смирением, но намерен продемонстрировать свой опыт, скорость и агрессивную игру на правом фланге. Это новый футбол, новая культура, и в текущем сезоне я готов отдать все силы, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей. Всё покажет поле!»

Действия опытного легионера, присоединившегося к «Нефтчи», и его влияние на результаты команды вызывают большой интерес у болельщиков. Несомненно, этот трансфер ферганцев ещё больше усилит конкуренцию в Суперлиге.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Коффи КуаоНефтчиМецУзбекистанФергана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тьяго Альмада перешёл в Ривер ПлейтТьяго Альмада перешёл в Ривер ПлейтСегодня, 03:11Жозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалкиЖозе Моуринью раскрыл подробности конфликтов в «Реал Мадрид» и тайны раздевалкиСегодня, 02:56Ливерпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-СкеллиЛиверпулю следует включиться в борьбу за Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 02:54Жозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с КасильясомЖозе Моуринью раскрыл подробности периода в «Реал Мадрид» и конфликта с КасильясомСегодня, 02:30Ламин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкамЛамин Ямаль, отпраздновав 19-летие, возвращается к тренировкамСегодня, 01:12Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»Будущее Рафаэла Леау и трансферная ситуация вокруг «Милана»Сегодня, 00:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля