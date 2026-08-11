«Сурксон» ещё долгие годы может зарабатывать на трансфере Каримова

Клуб «Сурксон» из Термеза осуществил трансфер молодого защитника Бехруз Каримов в швейцарский клуб «Лугано». Эта сделка важна не только тем, что футболист отправился в Европу, но и тем, что она может принести клубу из Термеза долгосрочную финансовую выгоду.

По информации Нарзулла Сайдуллаев, «Лугано» выплатит «Сурксон» за трансфер 250 тысяч евро. Кроме того, ожидается, что клуб получит ещё около 200 тысяч евро в качестве компенсации за подготовку игрока.

Один футболист принесёт почти полмиллиона евро

Если приведённые цифры будут полностью реализованы, «Сурксон» уже на начальном этапе может заработать около 450 тысяч евро благодаря переходу Каримова в швейцарский клуб.

Это важный пример того, какой экономический результат может дать воспитание молодого футболиста и предоставление ему возможности играть в основном составе для узбекского клуба.

Однако самая интересная часть сделки ещё впереди.

«Сурксон» также получит долю от следующего трансфера

Согласно имеющейся информации, клуб из Термеза сохранил за собой право на получение 10 процентов от следующего трансфера Каримова.

Например, если в дальнейшем Бехруз будет продан «Лугано» в другой клуб за 10 миллионов евро, а договор предусматривает именно 10 процентов от общей суммы трансфера, «Сурксон» сможет получить ещё 1 миллион евро.

Таким образом, чем успешнее будет карьера Каримова в Европе, тем больше, вероятно, будет и финансовая выгода клуба, который его воспитал.

Риск «Сурксон» себя оправдал

Именно сейчас проявляется работа тренеров Февзи Давлетов и Станислав Кудряшов, которые, несмотря на юный возраст Бехруз Каримов, поверили в него.

Выпускать молодого футболиста на поле — не всегда простое решение. В условиях, где от команды требуют результата, тренер идёт на определённый риск, доверяя молодому игроку вместо опытного.

Однако если футболист прогрессирует, а затем переходит в зарубежный клуб, такое решение приносит большую пользу не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения бизнеса.

Готовая модель для клубов Узбекистана

Трансфер Каримова демонстрирует ещё одну важную истину: местные клубы могут получать стабильный доход не только за счёт покупки готовых легионеров, но и развивая молодых футболистов и затем выводя их на европейский рынок.

При такой модели клуб зарабатывает не один раз, а на нескольких этапах: первоначальная трансферная сумма, компенсация за подготовку и установленная доля от последующей продажи.

Если футболист проявит себя в европейском футболе и перейдёт в более дорогой клуб, трансфер, который изначально казался относительно небольшим, спустя годы может превратиться в весьма значительный финансовый результат.

Теперь ключевой этап зависит от самого Каримова

Переход в «Лугано» для Бехруз Каримов — это не просто зарубежный трансфер, а новый этап карьеры.

Его дальнейший путь может определить то, как он проявит себя в швейцарском футболе, завоюет место в основном составе и привлечёт внимание европейских клубов.

«Сурксон» благодаря этому трансферу не только уже заработал средства, но и стал клубом, который с интересом будет следить за каждым крупным будущим трансфером Каримова.

Эта сделка может стать для узбекского футбола более значимым сигналом, чем обычный трансфер: предоставленная молодому футболисту возможность однажды превращается в самый ценный актив клуба.

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