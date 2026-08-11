Беҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот берди
Шимолий Америкада (АҚШ, Мексика ва Канада) бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида ишончли ва мазмунли ўйин кўрсатган ёш ҳимоячи Беҳруз Каримов фаолиятини Европада давом эттирадиган бўлди. 19 ёшли иқтидор соҳиби Швейцариянинг номдор «Лугано» клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолади.
Ўтган мавсумда Швейцария чемпионатини кучли учликда (3-ўрин) якунлаган «Лугано» клуби ўзбекистонлик умидли футболчини ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди.
ЖЧ-2026 кашфиёти ва Каннаваронинг ишончи
Беҳруз Каримовнинг миллий терма жамоадаги дебюти Мундиал бошланишига атиги икки ярим ой қолганида юз берган эди. 2006 йилги Жаҳон чемпиони, миллий терма жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро ёш ҳимоячини Габонга қарши ўртоқлик учрашувида майдонга туширди ва унга юқори ишонч билдирди.
Жаҳон чемпионати баҳсларида эса Каримов Колумбия ва Португалиядек дунё грандларига қарши ўйинларда асосий таркибда майдонга тушиб, деярли тўлиқ ҳаракат қилди. Гарчи ушбу беллашувларда вакилларимиз мағлубиятга учраган бўлса-да, 19 ёшли ҳимоячининг жанговар характери, майдонни кўра олиши ва кучли зарбаси халқаро скаутлар эътиборини тортди.
«Лугано» спорт директорининг самимий эътирофи
Европанинг бир нечта клублари диққат марказида бўлган Каримов якунда Швейцария клуби лойиҳасини танлади. «Лугано» спорт директори Себастьян Пельцер ўзбекистонлик ёш юлдузнинг трансфери ҳақида тўхталиб, шундай деди:
«Беҳрузнинг трансфери «Лугано» футбол клуби танлаган тўғри йўналишни тасдиқлайди. Клубимиз халқаро майдонда ёш истеъдодлар ўз фаолиятини янада ривожлантириши учун муносиб муҳит ва шароит яратиб берадиган маскан сифатида мавқеини мустаҳкамлашга интилади.
Беҳруз учун «Лугано» Европа футболидаги биринчи манзил ҳисобланади. Бу ерда у фаолиятидаги кейинги муҳим қадамни ташлаши мумкин. Қарорлар қабул қилишда биз учун молиявий жиҳатлар эмас, балки спортдаги истиқбол ва лойиҳанинг сифати устувор ҳисобланади», — деб таъкидлади Себастьян Пельцер.
«Сурхон»даги статистика ва 2031 йилгача шартнома
Термизнинг «Сурхон» жамоаси сафида шаклланган Беҳруз Каримов Ўзбекистон Суперлигасида 22 та учрашувда майдонга тушиб, ҳимоядаги ишончли ҳаракатларидан ташқари рақиблар дарвозасини 3 маротаба ишғол этишга ҳам эришган.
Ўнг қанотда ҳимоядан тортиб ҳужумгача бўлган бутун чизиқни (бутун флангни) ёпа оладиган 19 ёшли футболчи «Лугано» билан 2031 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган 5 йиллик шартномага қўл қўйди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…