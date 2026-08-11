Беҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот берди

·1·Спорт
Беҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот берди

Шимолий Америкада (АҚШ, Мексика ва Канада) бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида ишончли ва мазмунли ўйин кўрсатган ёш ҳимоячи Беҳруз Каримов фаолиятини Европада давом эттирадиган бўлди. 19 ёшли иқтидор соҳиби Швейцариянинг номдор «Лугано» клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолади.

Ўтган мавсумда Швейцария чемпионатини кучли учликда (3-ўрин) якунлаган «Лугано» клуби ўзбекистонлик умидли футболчини ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди.

ЖЧ-2026 кашфиёти ва Каннаваронинг ишончи

Беҳруз Каримовнинг миллий терма жамоадаги дебюти Мундиал бошланишига атиги икки ярим ой қолганида юз берган эди. 2006 йилги Жаҳон чемпиони, миллий терма жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро ёш ҳимоячини Габонга қарши ўртоқлик учрашувида майдонга туширди ва унга юқори ишонч билдирди.

Жаҳон чемпионати баҳсларида эса Каримов Колумбия ва Португалиядек дунё грандларига қарши ўйинларда асосий таркибда майдонга тушиб, деярли тўлиқ ҳаракат қилди. Гарчи ушбу беллашувларда вакилларимиз мағлубиятга учраган бўлса-да, 19 ёшли ҳимоячининг жанговар характери, майдонни кўра олиши ва кучли зарбаси халқаро скаутлар эътиборини тортди.

«Лугано» спорт директорининг самимий эътирофи

Европанинг бир нечта клублари диққат марказида бўлган Каримов якунда Швейцария клуби лойиҳасини танлади. «Лугано» спорт директори Себастьян Пельцер ўзбекистонлик ёш юлдузнинг трансфери ҳақида тўхталиб, шундай деди:

«Беҳрузнинг трансфери «Лугано» футбол клуби танлаган тўғри йўналишни тасдиқлайди. Клубимиз халқаро майдонда ёш истеъдодлар ўз фаолиятини янада ривожлантириши учун муносиб муҳит ва шароит яратиб берадиган маскан сифатида мавқеини мустаҳкамлашга интилади.

Беҳруз учун «Лугано» Европа футболидаги биринчи манзил ҳисобланади. Бу ерда у фаолиятидаги кейинги муҳим қадамни ташлаши мумкин. Қарорлар қабул қилишда биз учун молиявий жиҳатлар эмас, балки спортдаги истиқбол ва лойиҳанинг сифати устувор ҳисобланади», — деб таъкидлади Себастьян Пельцер.

«Сурхон»даги статистика ва 2031 йилгача шартнома

Термизнинг «Сурхон» жамоаси сафида шаклланган Беҳруз Каримов Ўзбекистон Суперлигасида 22 та учрашувда майдонга тушиб, ҳимоядаги ишончли ҳаракатларидан ташқари рақиблар дарвозасини 3 маротаба ишғол этишга ҳам эришган.

Ўнг қанотда ҳимоядан тортиб ҳужумгача бўлган бутун чизиқни (бутун флангни) ёпа оладиган 19 ёшли футболчи «Лугано» билан 2031 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган 5 йиллик шартномага қўл қўйди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналд Араужо Ливерпулга кўчиб ўтиш сабаблари ва янги рақами ҳақида гапирдиРоналд Араужо Ливерпулга кўчиб ўтиш сабаблари ва янги рақами ҳақида гапирдиБугун, 14:32Арсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиАрсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиБугун, 14:18Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибБугун, 14:13Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)