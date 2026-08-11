Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?

·0·Спорт
Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?

UFC чемпиони Ислом Махачев навбатдаги муҳим жанги олдидан АҚШда машғулотларни қизғин давом эттирмоқда. Россиялик вакилимиз ирландиялик номдор жангчи Иан Гаррига қарши кечадиган баҳсга октагон собиқ аъзоси Ник Катонега тегишли «Nicolas Scott Catone Training Center» спорт мажмуасида тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ камчиликка маълум бўлган факт шундаки, ушбу улкан спорт зали ортида отанинг жигаргўшасидан айрилган оғир ва қайғули тарихи яширинган.

Кўпчилик ушбу мажмуани шунчаки спортчи номи билан аталган деб ўйлайди, аммо бу ном мутлақо бошқа хотирага бағишланган.

2017 йилдаги фожиа: 1,5 ёшли болакайнинг кутилмаган ўлими

UFC’даги фаолиятини якунлаган Ник Катоне 2017 йилда ҳаётидаги энг оғир ва қайғули синовга дуч келди. Унинг бор-йўғи 1,5 ёшли ўғли Николас Скотт уйқусида тўсатдан вафот этди.

Тиббий экспертиза ва шифокорлар мурдани ёриб кўргандан сўнг ҳам гўдак ўлимининг аниқ ва аниқланмаган сабабларини айтиб бера олишмади. Ушбу даҳшатли йўқотишдан сўнг Катоне ўғлига ўлимидан бироз олдин юборилган вакциналардан бирининг ишлаб чиқарувчиси билан узоқ муддатли суд жараёнларини олиб борди.

300 квадрат метрдан 3000 гача: Ота хотирасига бағишланган лойиҳа

ММА’даги профессионал фаолиятини якунлагач, Ник Катоне 2010 йилда ўз жамғармаси эвазига 300 квадрат метрлик камтарона залга асос солган эди. Йиллар ўтиб, у зални икки маротаба кенгайтириб, қўшни биноларни ҳам сотиб олди.

Фарзандининг вафотидан сўнг, 2017 йилда Катоне нисбатан каттароқ бинони харид қилди ва 9 ой давомида тўхтовсиз таъмирлаш ишларини олиб борди. Катоне деярли барча маблағини замонавий асбоб-ускуналарга сарфлаб юборгани сабабли, қурилиш ва таъмирлаш ишларининг катта қисмини ўз қўллари билан бажаришга мажбур бўлди.

2018 йилнинг 8 сентябрь куни — марҳум ўғлининг 3 ёшлик хотира кунида Ник Катоне янги ва муҳташам спорт мажмуасининг тантанали очилишини ўтказди ва унга ўғлининг шарафига «Nicolas Scott» номини берди.

Топ-жангчилар учун идеал шароит: «Nicolas Scott Catone Training Center»

Бугунги кунда бу спорт мажмуаси 3 000 квадрат метр майдонни эгаллаган улкан ва замонавий марказ ҳисобланади. Залда қуйидаги имкониятлар яратилган:

  • 2 та тўлиқ ўлчамдаги октагон;

  • Улкан профессионал матлар ва кураш майдончалари;

  • Махсус бокс ринги;

  • Энг замонавий тренажерлар билан жиҳозланган спорт зали.

Айнан мана шундай руҳий куч, хотира ва юқори инфратузилма муҳитида Ислом Махачев ўз фаолиятидаги навбатдаги муҳим октагон баҳсига пухта тайёргарлик кўрмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Люис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчиЛюис Ҳолл Нюкасл қаршилигига қарамай Манчестер Юнайтедга ўтмоқчиБугун, 19:35Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиЖон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиБугун, 18:38Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:17Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиБугун, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)