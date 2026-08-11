Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?
UFC чемпиони Ислом Махачев навбатдаги муҳим жанги олдидан АҚШда машғулотларни қизғин давом эттирмоқда. Россиялик вакилимиз ирландиялик номдор жангчи Иан Гаррига қарши кечадиган баҳсга октагон собиқ аъзоси Ник Катонега тегишли «Nicolas Scott Catone Training Center» спорт мажмуасида тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ камчиликка маълум бўлган факт шундаки, ушбу улкан спорт зали ортида отанинг жигаргўшасидан айрилган оғир ва қайғули тарихи яширинган.
Кўпчилик ушбу мажмуани шунчаки спортчи номи билан аталган деб ўйлайди, аммо бу ном мутлақо бошқа хотирага бағишланган.
2017 йилдаги фожиа: 1,5 ёшли болакайнинг кутилмаган ўлими
UFC’даги фаолиятини якунлаган Ник Катоне 2017 йилда ҳаётидаги энг оғир ва қайғули синовга дуч келди. Унинг бор-йўғи 1,5 ёшли ўғли Николас Скотт уйқусида тўсатдан вафот этди.
Тиббий экспертиза ва шифокорлар мурдани ёриб кўргандан сўнг ҳам гўдак ўлимининг аниқ ва аниқланмаган сабабларини айтиб бера олишмади. Ушбу даҳшатли йўқотишдан сўнг Катоне ўғлига ўлимидан бироз олдин юборилган вакциналардан бирининг ишлаб чиқарувчиси билан узоқ муддатли суд жараёнларини олиб борди.
300 квадрат метрдан 3000 гача: Ота хотирасига бағишланган лойиҳа
ММА’даги профессионал фаолиятини якунлагач, Ник Катоне 2010 йилда ўз жамғармаси эвазига 300 квадрат метрлик камтарона залга асос солган эди. Йиллар ўтиб, у зални икки маротаба кенгайтириб, қўшни биноларни ҳам сотиб олди.
Фарзандининг вафотидан сўнг, 2017 йилда Катоне нисбатан каттароқ бинони харид қилди ва 9 ой давомида тўхтовсиз таъмирлаш ишларини олиб борди. Катоне деярли барча маблағини замонавий асбоб-ускуналарга сарфлаб юборгани сабабли, қурилиш ва таъмирлаш ишларининг катта қисмини ўз қўллари билан бажаришга мажбур бўлди.
2018 йилнинг 8 сентябрь куни — марҳум ўғлининг 3 ёшлик хотира кунида Ник Катоне янги ва муҳташам спорт мажмуасининг тантанали очилишини ўтказди ва унга ўғлининг шарафига «Nicolas Scott» номини берди.
Топ-жангчилар учун идеал шароит: «Nicolas Scott Catone Training Center»
Бугунги кунда бу спорт мажмуаси 3 000 квадрат метр майдонни эгаллаган улкан ва замонавий марказ ҳисобланади. Залда қуйидаги имкониятлар яратилган:
2 та тўлиқ ўлчамдаги октагон;
Улкан профессионал матлар ва кураш майдончалари;
Махсус бокс ринги;
Энг замонавий тренажерлар билан жиҳозланган спорт зали.
Айнан мана шундай руҳий куч, хотира ва юқори инфратузилма муҳитида Ислом Махачев ўз фаолиятидаги навбатдаги муҳим октагон баҳсига пухта тайёргарлик кўрмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…