Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйди
Лионель Месси 13 ёшли ўғли Тиагонинг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги хабарларни қатъий рад этди ва унинг АҚШда қолишини тасдиқлади. Тиаго ҳозирда Интер Маями клубининг Флорида штатидаги ёшлар тизимида шуғулланмоқда. У 2016–2019-йиллар оралиғида Барка Эскола сафида, кейин эса Пари Сен-Жермен ёшлар академиясида таҳсил олган.
Аргентина терма жамоаси ва Интер Маями ҳужумчиси Лионель Месси тўнғич ўғли Тиагонинг Барселона клуби академиясига қайтиши ҳақ тарқалган хабарларни қатъий рад этди. Goal.com хабар беришига кўра, футбол афсонаси бу ҳақдаги саволга қисқа ва лўнда жавоб қайтариб, барча тахминларга нуқта қўйган ва 13 ёшли ярим ҳимоячи АҚШда қолишини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интер Маями жамоасининг Леагуес Куп доирасидаги Атлетико Сан Луисга қарши ўйини олдидан таниқли журналист Бруно Ваин аргентиналик юлдузни тўхтатиб, унга фарзандининг келажаги борасида савол берган. Журналистнинг «Тиагуито кетяптими?» деган саволига Лионель Месси ҳеч қандай иккиланишсиз бор-йўғи битта сўз — «Йўқ» деб жавоб қайтарган.
Фарзандининг футбол тақдири ва АҚШдаги фаолиятиМазкур ўсмир футболчи ҳозирги кунда Флорида клубининг ёшлар тизимида шуғулланиб, ўз маҳоратини ошириб бормоқда. Аввалроқ, Лионель Месси Симплементе Футбол нашрига берган интервюсида ўглининг ўйин услубига тўхталиб ўтган эди. Унинг сўзларига кўра, Тиаго кўпроқ ўйинни ўқийдиган, чуқурроқ фикрлайдиган ва майдон марказида жамоани уюштирувчи ярим ҳимоячи амплуасида ҳаракат қилади.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларда 13 ёшли Тиаго Каталониянинг машҳур Ла Масиа академиясига қайтиши мумкинлиги айтилганди. Мутахассислар буни ўғил боланинг ёши ва ривожланиш босқичи отасининг болалигидаги Росариодан Каталонияга кўчиб ўтган даврига ўхшатишгани билан изоҳлашган эди.
Ўтмишдаги қадамлар ва келажак режалариЭслатиб ўтамиз, Тиаго Месси бунгача 2016–2019-йиллар оралиғида Барка Эскола сафида шуғулланган. Кейинчалик отасининг Франциядаги фаолияти даврида Пари Сен-Жермен ёшлар академиясига ҳам қабул қилинган эди. Бу миш-мишларнинг яна авж олиши Барселона клубидаги молиявий инқироз ортидан Лионель Мессининг 2021-йил 5-августдаги ҳиссиётларга бой хайрлашувининг беш йиллик санасига ҳам тўғри келди.
Ҳозирги вақтда Тиаго Маями академиясида ўз маҳоратини чиниқтиришда давом этмоқда ва чет элдаги трансфер миш-мишлари унинг ривожланишига таъсир қилмайди. Унинг асосий эътибори оиласининг тўлиқ қўллаб-қувватлови остида Қўшма Штатлардаги ёшлар футболида босқичма-босқич ўсишга қаратилган.
…