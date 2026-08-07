Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйди

·86·Спорт
Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйди
Қисқача

Лионель Месси 13 ёшли ўғли Тиагонинг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги хабарларни қатъий рад этди ва унинг АҚШда қолишини тасдиқлади. Тиаго ҳозирда Интер Маями клубининг Флорида штатидаги ёшлар тизимида шуғулланмоқда. У 2016–2019-йиллар оралиғида Барка Эскола сафида, кейин эса Пари Сен-Жермен ёшлар академиясида таҳсил олган.

Аргентина терма жамоаси ва Интер Маями ҳужумчиси Лионель Месси тўнғич ўғли Тиагонинг Барселона клуби академиясига қайтиши ҳақ тарқалган хабарларни қатъий рад этди. Goal.com хабар беришига кўра, футбол афсонаси бу ҳақдаги саволга қисқа ва лўнда жавоб қайтариб, барча тахминларга нуқта қўйган ва 13 ёшли ярим ҳимоячи АҚШда қолишини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интер Маями жамоасининг Леагуес Куп доирасидаги Атлетико Сан Луисга қарши ўйини олдидан таниқли журналист Бруно Ваин аргентиналик юлдузни тўхтатиб, унга фарзандининг келажаги борасида савол берган. Журналистнинг «Тиагуито кетяптими?» деган саволига Лионель Месси ҳеч қандай иккиланишсиз бор-йўғи битта сўз — «Йўқ» деб жавоб қайтарган.

Фарзандининг футбол тақдири ва АҚШдаги фаолияти

Мазкур ўсмир футболчи ҳозирги кунда Флорида клубининг ёшлар тизимида шуғулланиб, ўз маҳоратини ошириб бормоқда. Аввалроқ, Лионель Месси Симплементе Футбол нашрига берган интервюсида ўглининг ўйин услубига тўхталиб ўтган эди. Унинг сўзларига кўра, Тиаго кўпроқ ўйинни ўқийдиган, чуқурроқ фикрлайдиган ва майдон марказида жамоани уюштирувчи ярим ҳимоячи амплуасида ҳаракат қилади.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларда 13 ёшли Тиаго Каталониянинг машҳур Ла Масиа академиясига қайтиши мумкинлиги айтилганди. Мутахассислар буни ўғил боланинг ёши ва ривожланиш босқичи отасининг болалигидаги Росариодан Каталонияга кўчиб ўтган даврига ўхшатишгани билан изоҳлашган эди.

Ўтмишдаги қадамлар ва келажак режалари

Эслатиб ўтамиз, Тиаго Месси бунгача 2016–2019-йиллар оралиғида Барка Эскола сафида шуғулланган. Кейинчалик отасининг Франциядаги фаолияти даврида Пари Сен-Жермен ёшлар академиясига ҳам қабул қилинган эди. Бу миш-мишларнинг яна авж олиши Барселона клубидаги молиявий инқироз ортидан Лионель Мессининг 2021-йил 5-августдаги ҳиссиётларга бой хайрлашувининг беш йиллик санасига ҳам тўғри келди.

Ҳозирги вақтда Тиаго Маями академиясида ўз маҳоратини чиниқтиришда давом этмоқда ва чет элдаги трансфер миш-мишлари унинг ривожланишига таъсир қилмайди. Унинг асосий эътибори оиласининг тўлиқ қўллаб-қувватлови остида Қўшма Штатлардаги ёшлар футболида босқичма-босқич ўсишга қаратилган.

Лионель МессиТиаго МессиБарселонаИнтер МаямиЛа Масиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)