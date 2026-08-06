Микел Артета нима учун Арсен Венгер ва Пеп Гвардиола изидан бормоқда
Грем Стекнинг таъкидлашича, Микел Артета бошқарув услубида Арсен Венгер ва Пеп Гвардиоланинг энг яхши фазилатларини мужассам этган. Артета футболчилик фаолиятида 2011 йилдан бошлаб беш йил давомида Арсенал сафида Арсен Венгер қўл остида тўп сурган, кейинчалик эса Манчестер Сити мураббийлар штабида Пеп Гвардиоладан сабоқ олган.
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ўз фаолиятида замонавий футболнинг икки буюк устози — Арсен Венгер ва Пеп Гвардиола мактабидан ўтгани боис бугунги кунда Европанинг етакчи мутахассисларидан бирига айланди. Арсенал собиқ дарвозабони Грем Стекнинг Goal нашрига берган интервюсида таъкидлашича, испаниялик мураббий ўзининг бошқарув услубида айнан шу икки даҳо мураббийнинг энг яхши фазилатларини мужассам этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футболчилик фаолиятини Барселонанинг машҳур академиясида бошлаган Микел Артета кейинчалик Пари Сен-Жермен, Рейнжерс, Реал Соседад, Эвертон каби жамоалар шарафини ҳимоя қилди. 2011 йилда Лондоннинг Арсенал клубига кўчиб ўтган ярим ҳимоячи беш йил давомида айнан Арсен Венгер қўл остида тўп сурди. Футболчилик буталарини михга илгач, у дарҳол мураббийлик фаолиятини бошлаб, Манчестер Сити сафида Пеп Гвардиоланинг мураббийлар штабидан ўрин олди ва яна бир юлдуз устоздан сабоқ олди.
Мураббийлик йўли ва илк синовлар2019 йил охирида Арсенал бош мураббийи этиб тайинланган Артета қисқа фурсатда жамоа билан Англия Кубоги ва Суперкубогини қўлга киритиб, мухлислар ишончини оқлай бошлади. Бироқ Премер-лигада кетма-кет уч мавсум давомида иккинчи ўринни эгаллагани танқидчиларда шубҳа уйғотганди. Шунга қарамай, ўтган мавсумда жамоа 2003–2004 йиллардаги афсонавий мағлубиятсиз мавсумдан бери илк бор ички чемпионат унвонини қўлга киритиб, барча шубҳаларни йўққа чиқарди.
Goal.com хабар беришича, собиқ дарвозабон Грем Стек Венгер ва Артета ўртасидаги ўхшашликларни алоҳида таъкидлаб ўтган. Стек ўз вақтида Уотфорд жамоасининг мураббийлар штабида ишлаган пайтида Коронавирус пандемияси даврида Эмиратес стадионида Арсеналга қарши ўйин ўтказгани ва Микел Артетанинг жамоани қандай шакллантирганини яқиндан кузатганини эслади.
Қатъий интизом ва футболчиларни ривожлантиришСтекнинг фикрича, Артета ўйинчилар билан яқин муносабат ўрнатиш ва уларнинг маҳсулотини ошириш борасида фавқулодда истеъдодга эга. Шу билан бирга, у жамоадаги муҳитни бузадиган ёки умумий мақсадга зид ҳаракат қиладиган футболчиларга нисбатан муросасиз эканлигини кўрсатди. Мутахассиснинг таъкидлашича, Артета қийин ва катта қарорларни қабул қилишдан асло қўрқмайди — бу хусусият айнан Арсен Венгерни ҳам эслатиб юборади.
Бугунги кунда футбол экспертлари Микел Артета Арсеналда айнан Арсен Венгер каби узоқ йиллик сулола барпо этиши ва клуб тарихида илк бор Чемпионлар лигаси кубогини бош узра кўтариши мумкинлигини тахмин қилмоқдалар. Энг кучли мутахассислардан сабоқ олган ва ўзига хос мураббийлик фалсафасини шакллантирган Артета бу вазифаларни уддалашга қодирлигини амалда исботлаб келмоқда.
…