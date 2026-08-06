Микел Артета нима учун Арсен Венгер ва Пеп Гвардиола изидан бормоқда

·57·Спорт
Микел Артета нима учун Арсен Венгер ва Пеп Гвардиола изидан бормоқда
Қисқача

Грем Стекнинг таъкидлашича, Микел Артета бошқарув услубида Арсен Венгер ва Пеп Гвардиоланинг энг яхши фазилатларини мужассам этган. Артета футболчилик фаолиятида 2011 йилдан бошлаб беш йил давомида Арсенал сафида Арсен Венгер қўл остида тўп сурган, кейинчалик эса Манчестер Сити мураббийлар штабида Пеп Гвардиоладан сабоқ олган.

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ўз фаолиятида замонавий футболнинг икки буюк устози — Арсен Венгер ва Пеп Гвардиола мактабидан ўтгани боис бугунги кунда Европанинг етакчи мутахассисларидан бирига айланди. Арсенал собиқ дарвозабони Грем Стекнинг Goal нашрига берган интервюсида таъкидлашича, испаниялик мураббий ўзининг бошқарув услубида айнан шу икки даҳо мураббийнинг энг яхши фазилатларини мужассам этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футболчилик фаолиятини Барселонанинг машҳур академиясида бошлаган Микел Артета кейинчалик Пари Сен-Жермен, Рейнжерс, Реал Соседад, Эвертон каби жамоалар шарафини ҳимоя қилди. 2011 йилда Лондоннинг Арсенал клубига кўчиб ўтган ярим ҳимоячи беш йил давомида айнан Арсен Венгер қўл остида тўп сурди. Футболчилик буталарини михга илгач, у дарҳол мураббийлик фаолиятини бошлаб, Манчестер Сити сафида Пеп Гвардиоланинг мураббийлар штабидан ўрин олди ва яна бир юлдуз устоздан сабоқ олди.

Мураббийлик йўли ва илк синовлар

2019 йил охирида Арсенал бош мураббийи этиб тайинланган Артета қисқа фурсатда жамоа билан Англия Кубоги ва Суперкубогини қўлга киритиб, мухлислар ишончини оқлай бошлади. Бироқ Премер-лигада кетма-кет уч мавсум давомида иккинчи ўринни эгаллагани танқидчиларда шубҳа уйғотганди. Шунга қарамай, ўтган мавсумда жамоа 2003–2004 йиллардаги афсонавий мағлубиятсиз мавсумдан бери илк бор ички чемпионат унвонини қўлга киритиб, барча шубҳаларни йўққа чиқарди.

Goal.com хабар беришича, собиқ дарвозабон Грем Стек Венгер ва Артета ўртасидаги ўхшашликларни алоҳида таъкидлаб ўтган. Стек ўз вақтида Уотфорд жамоасининг мураббийлар штабида ишлаган пайтида Коронавирус пандемияси даврида Эмиратес стадионида Арсеналга қарши ўйин ўтказгани ва Микел Артетанинг жамоани қандай шакллантирганини яқиндан кузатганини эслади.

Қатъий интизом ва футболчиларни ривожлантириш

Стекнинг фикрича, Артета ўйинчилар билан яқин муносабат ўрнатиш ва уларнинг маҳсулотини ошириш борасида фавқулодда истеъдодга эга. Шу билан бирга, у жамоадаги муҳитни бузадиган ёки умумий мақсадга зид ҳаракат қиладиган футболчиларга нисбатан муросасиз эканлигини кўрсатди. Мутахассиснинг таъкидлашича, Артета қийин ва катта қарорларни қабул қилишдан асло қўрқмайди — бу хусусият айнан Арсен Венгерни ҳам эслатиб юборади.

Бугунги кунда футбол экспертлари Микел Артета Арсеналда айнан Арсен Венгер каби узоқ йиллик сулола барпо этиши ва клуб тарихида илк бор Чемпионлар лигаси кубогини бош узра кўтариши мумкинлигини тахмин қилмоқдалар. Энг кучли мутахассислардан сабоқ олган ва ўзига хос мураббийлик фалсафасини шакллантирган Артета бу вазифаларни уддалашга қодирлигини амалда исботлаб келмоқда.

Микел АртетаАрсеналАрсен ВенгерПеп ГвардиолаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)