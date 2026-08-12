Барселона начала переговоры о трансфере Педро Порро

·74·Спорт
Барселона начала переговоры о трансфере Педро Порро

Испанская «Барселона» установила предварительный контакт с представителями правого защитника «Тоттенхэма» Педро Порро, готовясь к возможным изменениям в обороне. Каталонский гранд активно работает на трансферном рынке в то время, когда интерес английских клубов к одному из основных защитников команды Жюлю Кунде продолжает расти. Об этом сообщает Goal.com.

Возможные изменения в обороне и интерес «Арсенала»

Как сообщают издания Метро и известный испанский журналист Жерар Ромеро в рамках проекта Джиджантес, руководство «Барселоны» пытается предотвратить возможные потери до закрытия летнего трансферного окна. В частности, главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета очень хочет заполучить в свою команду защитника сборной Франции Жюля Кунде. Хотя Кунде пока не выражал желания уйти, неопределённость вокруг его будущего заставляет каталонский клуб искать альтернативные варианты.

По словам Жерара Ромеро, в последние дни «Барселона» официально связалась с близкими Педро Порро и его представителями. Испанский футболист сейчас является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Тоттенхэма», а недавно он подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

Международные успехи Педро Порро

26-летний Педро Порро в последние сезоны демонстрирует стабильную и надёжную игру в Премьер-лиге. В январе 2023 года он перешёл из «Спортинга» в «Тоттенхэм» на правах аренды, после чего английский клуб выкупил его трансфер. Футболист также ярко проявил себя в составе сборной Испании на международном турнире, проходившем в Северной Америке, стал чемпионом мира и выходил в стартовом составе почти во всех матчах турнира.

Стабильные выступления Педро в лондонском клубе и успехи на международной арене привлекли внимание испанских грандов. Однако «Барселоне» будет непросто осуществить этот трансфер, поскольку в июле футболист подписал с «Тоттенхэмом» новый выгодный контракт до 2031 года.

Позиция «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби считает Педро Порро одним из важнейших элементов своей тактической системы. Итальянский специалист высоко ценит способность защитника одинаково эффективно действовать как в обороне, так и в атаке.

Педро — очень важный футболист для нашей команды, и он постоянно показывает, что способен влиять на игру в обоих направлениях — говорил Де Дзерби после продления контракта с игроком. Помимо технического мастерства, я также ценю его менталитет. Он стремится учиться и развиваться каждый день.

Пока «Барселона» ограничилась лишь предварительными переговорами, а дальнейшие шаги будут зависеть от судьбы Жюля Кунде и финансовых возможностей клуба.

БарселонаПедро ПорроЖюль КундеТоттенхэмАрсенал
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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