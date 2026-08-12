Полезная функция для автомобилей Lada Vesta стала доступна бесплатно
Компания «АвтоВАЗ» внедрила важное обновление для своей популярной модели Lada Vesta. Как сообщает издание иксбт.ком, теперь во все версии этих автомобилей добавлена телематическая система «Lada Коннект Старт», и самое главное — цена машин осталась без изменений. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Система позволяет водителям дистанционно контролировать состояние автомобиля с помощью смартфона. В частности, через приложение можно отслеживать местоположение автомобиля, определять, движется ли он, а также просматривать информацию о последних поездках.
Полный контроль через смартфонПрограмма в режиме реального времени показывает не только местоположение, но и техническое состояние автомобиля. В частности, пользователи могут легко проверить уровень заряда аккумулятора, количество топлива в баке и расчётный запас хода.
Кроме того, приложение позволяет определить, закрыты или открыты двери и багажник, узнать температуру двигателя и проверить, работает ли он. По словам специалистов, такая функциональность особенно полезна, когда одним автомобилем совместно пользуются несколько членов семьи или сотрудников.
Возможности дистанционного управленияНовая система также тесно связана с функцией дистанционного запуска двигателя, которая уже входит в базовую комплектацию автомобилей Lada Vesta. Это особенно удобно в холодную погоду, поскольку позволяет заранее подготовить автомобиль к поездке.
Согласно решению компании, все возможности системы «Lada Коннект Старт» предоставляются бесплатно в течение первых трёх лет после покупки нового автомобиля. Таким образом, «АвтоВАЗ» превращает телематический сервис в стандартное оборудование и предоставляет покупателям расширенные возможности без дополнительных затрат.
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