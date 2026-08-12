Бывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн объявил о возвращении в автопром

·57·Авто
Бывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн объявил о возвращении в автопром

Бывший главный креативный директор известной британской компании Jaguar Land Rover Джерри Макговерн, неожиданно покинувший свой пост, твёрдо заявил о намерении вернуться к автомобильному дизайну. В эксклюзивном интервью Autocar он подробно рассказал о своей насыщенной карьере, изменениях в компании и планах на будущее. Это заявление вызвало большой интерес в автомобильном мире, поскольку созданные под его руководством модели определяли облик британского автопрома в последние годы. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

По данным Autocar, Макговерн покинул JLR в декабре прошлого года, однако компания опубликовала официальное заявление об этом лишь в марте текущего года. Это породило различные предположения и слухи о том, ушёл ли специалист по собственному желанию или был уволен. Однако дизайнер подчеркнул, что все эти слухи далеки от истины, и открыто рассказал о своих будущих творческих планах.

Британский специалист успешно проработал в JLR 24 года. За это время он руководил созданием целого ряда легендарных моделей, сыгравших важную роль в современном автопроме. В частности, под его руководством появились обновлённый Дефендер, несколько поколений Range Rover и кроссовера Дисковерй. Кроме того, он считается автором концепта электромобиля Jaguar Тйпе 00, вызвавшего масштабные споры в обществе.

От дизайна мотоциклов к новым автомобилям

В настоящее время Джерри Макговерн помогает компании Нортон Моторкйклес в качестве консультанта. Он также рассказал о переходе от автомобильного дизайна к дизайну мотоциклов и сложностях формирования уникальности бренда. Несмотря на это, по его словам, любовь и стремление к созданию четырёхколёсных транспортных средств никогда не угасали.

«Я хочу создавать что-то новое и прекрасно понимаю, что на рынке существует множество возможностей», — отметил дизайнер в интервью. По его словам, ему уже поступило множество предложений о сотрудничестве, однако при выборе будущих проектов и партнёров он намерен быть очень осторожным и требовательным.

«Для меня важно, с кем я буду работать и что создавать. Но я точно снова буду заниматься дизайном новых автомобилей. Это у меня в крови», — добавил он. Эти слова специалиста вызывают большие надежды у его поклонников и экспертов автомобильной отрасли.

Джерри МакговернJaguar Land RoverАвтомобильный ДизайнЭлектромобильNorton Motorcycles
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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