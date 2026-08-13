Реал Мадрид ищет свой стиль игры перед началом сезона

·38·Спорт
Реал Мадрид ищет свой стиль игры перед началом сезона

Несмотря на успешное завершение предсезонных матчей, в игре мадридского Реала сохраняются серьёзные вопросы и проблемы. Как сообщает спортивное издание, перед стартом официальных встреч главный тренер Жозе Моуринью ещё не смог полностью найти оптимальный стиль и баланс игры команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Клуб выиграл все летние контрольные матчи. В том числе мадридцы одержали победу со счётом 1:0 в игре против «Депортиво Ла-Корунья», состоявшейся в среду вечером. Однако положительные результаты не смогли полностью скрыть недостатки в действиях команды на поле.

Проблемы с балансом и составом

Предсезонные испытания показали, что у «Реала» нет чёткого стиля игры при организации атак. Пространства между линиями и потеря концентрации могут привести к серьёзным трудностям после начала официальных соревнований.

Жозе Моуринью продолжает проверять футболистов и распределять игровое время. По ходу матчей команда порой теряет единство, а соперники стараются эффективно использовать эти свободные зоны. Это требует от тренера пересматривать тактику после каждой встречи.

Бернарду Силва стал главной опорой нового проекта

Хотя сообщается об улучшении атмосферы внутри клуба и настроения на тренировках, реакции Жозе Моуринью во время матчей показывают, что работы ещё много. По его словам, команда постепенно прогрессирует.

В новом проекте Бернарду Силва занимает одну из центральных ролей. Его приход привнёс порядок в полузащиту. Португалец не только выполняет решающие действия на завершающей стадии атак, но и помогает начинать атаки из обороны и связывать линии команды.

Реал МадридЖозе МоуриньюБернарду СилваЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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