3 медали в Будапеште: узбекские велогонщики блеснули

·0·Спорт
3 медали в Будапеште: узбекские велогонщики блеснули

Члены национальной сборной Узбекистана по велотреку завершили международные соревнования, прошедшие в столице Венгрии Будапеште, с высокими результатами. Никита Светков и Сергей Ростовцев заняли призовые места в различных дисциплинах, пополнив копилку нашей страны 2 золотыми и 1 серебряной медалью.

В соревнованиях, проходивших 11–12 августа, узбекские велогонщики выдержали сильную конкуренцию в нескольких направлениях и поднялись на пьедестал.

Никита Светков стал непобедимым в омниуме

Одна из важных побед национальной сборной Узбекистана была одержана в дисциплине омниум.

Никита Светков, продемонстрировав стабильный результат в этой сложной дисциплине, состоящей из нескольких этапов, в итоге опередил всех соперников.

Его выступление принесло делегации Узбекистана одну из первых золотых медалей на соревнованиях.

В омниуме спортсмен должен продемонстрировать не только скорость, но и тактику, выносливость, а также способность адаптироваться к различным форматам гонок. Поэтому эта победа показала универсальную подготовку Светкова.

Сергей Ростовцев завоевал две медали на одних соревнованиях

В Будапеште Сергей Ростовцев также стал одним из самых результативных спортсменов Узбекистана.

Он завоевал золотую медаль в гонке по очкам. В этой дисциплине важны не только скорость, но и умение правильно читать гонку, атаковать в нужный момент и планомерно набирать очки.

Ростовцев также поднялся на пьедестал в другой дисциплине — скретче, завоевав серебряную медаль.

Таким образом, соревнования в Венгрии он завершил с двумя наградами в личном зачёте.

2 золота и 1 серебро в копилке Узбекистана

Медали наших спортсменов на соревнованиях распределились следующим образом:

  • Никита Светков — золото, омниум;

  • Сергей Ростовцев — золото, гонка по очкам;

  • Сергей Ростовцев — серебро, скретч.

Завоевание трёх медалей на международном старте, проходившем в течение двух дней, стало успешным результатом для национальной сборной Узбекистана по велотреку.

Международные старты — важное испытание перед крупными соревнованиями

Подобные турниры для спортсменов являются не только возможностью завоевать медали, но и площадкой для проверки своей подготовки в противостоянии с соперниками из разных школ и с разными стилями.

Особенно в таких дисциплинах, как омниум, гонка по очкам и скретч, где тактика имеет решающее значение, международный опыт может сыграть важную роль на последующих крупных стартах.

Результат в Будапеште ещё раз показал, что узбекские велогонщики способны бороться за высокие места на международной арене.

Два спортсмена, три медали и два чемпионских титула — сборная Узбекистана по велотреку достойно завершила соревнования в Венгрии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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