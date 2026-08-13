Жозе Моуринью: настоящая работа начнется со следующей недели

·35·Спорт
Жозе Моуринью: настоящая работа начнется со следующей недели

Реал Мадрид в рамках предсезонного сбора одержал минимальную победу над Депортиво. Как сообщает Goal.com, после матча главный тренер Жозе Моуринью предупредил подопечных о приближении серьезных испытаний и подчеркнул, что настоящая работа начнется со следующей недели. Об этом Goal.com сообщает .

Несмотря на то что матч на стадионе «Риасор» получился непростым, «Лос Бланкос» в десятый раз в своей истории завоевали Кубок Трофео Тереса Эррера. «Королевский клуб» успешно выступил на традиционном турнире, в котором участвовал впервые с 2013 года, и продолжил беспроигрышную серию летнего межсезонья. По словам главного тренера, этот матч был близок к настоящим официальным играм, поскольку соперник является серьезной командой, стремящейся вернуться в Ла Лигу.

Тактические эксперименты и физические нагрузки

Единственный гол, забитый Брахимом Диасом в конце первого тайма, решил исход встречи. В интервью телеканалу «Реал Мадрид ТВ» Жозе Моуринью отметил, что этот матч стал идеальной симуляцией сложных поединков чемпионата Испании. По его словам, команда получила необходимый опыт взлома плотной обороны соперника и добилась победы без чрезмерных усилий.

Бывший наставник «Челси» и «Интера» уделяет особое внимание поддержанию физической формы игроков и не хочет утомлять их чрезмерными нагрузками. Поэтому в перерыве были заменены основные полузащитники. В частности, Федерико Вальверде и Арда Гюлер провели на поле всего 45 минут.

Впереди матчи Ла Лиги

Моуринью подчеркнул, что в летних товарищеских матчах важно не только побеждать, но и опробовать различные тактические схемы, а также проводить ротацию состава. Ожидается, что оставшиеся в Вальдебебасе пять футболистов вскоре присоединятся к общей группе.

Как и «Пари Сен-Жермен» или другие топ-клубы, «Реал Мадрид» стремится привести состав в оптимальное состояние перед новым сезоном. Жесткий подход португальского специалиста, несомненно, идеально подготовит команду к старту Ла Лиги.

Жозе МоуриньюРеал МадридЛа ЛигаФутболБрахим Диас
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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