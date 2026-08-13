Даниэль Кормье раскрыл тайну вражды между Хабибом и Макгрегором

·3·Спорт
Даниэль Кормье раскрыл тайну вражды между Хабибом и Макгрегором

Бывший чемпион UFC, а ныне спортивный аналитик Даниэль Кормье, говоря о конфликте между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, раскрыл причину, по которой Хабиб никогда не сможет простить своего соперника.

По словам Кормье, причины этой непримиримости связаны с верой и семейными ценностями дагестанских бойцов.

«Американцы думают иначе, а они не отступают»

Даниэль Кормье отметил, что благодаря многолетним совместным тренировкам с Хабибом Нурмагомедовым и его командой он хорошо знает их внутренний мир и менталитет:

«Я очень хорошо знаю своих братьев, ребят из команды Хабиба. Я знаю, насколько они преданы своей религии, вере и семье. Поэтому, если вы делаете то, что сделал Макгрегор (оскорбляете семью и религию), дороги назад уже нет», — сказал Кормье.

Сравнение с Джоном Джонсом и разница в культурах

Кормье сравнил эту ситуацию с напряженными отношениями со своим бывшим главным соперником Джоном Джонсом, однако отдельно подчеркнул разницу в менталитете:

«Хабиб не может относиться к Конору так же безразлично или спокойно, как я относился к Джону Джонсу. И Хабиб, и другие бойцы из его команды хотят свернуть Конору шею. Ситуация может показаться похожей на отношения между мной и Джонсом, но разница в том, что мы американцы. В подобных вопросах американцы думают совершенно иначе», — добавил бывший чемпион.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Хабиб победил удушающим приемом в четвертом раунде. Напряженность между двумя бойцами и их командами до и после поединка остается одной из крупнейших вражд в истории ММА.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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