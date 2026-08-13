Почему Керим Алайбегович выбрал проект Ювентуса, а не Челси

·31·Спорт
Почему Керим Алайбегович выбрал проект Ювентуса, а не Челси

Боснийский юный талант Керим Алайбегович подробно рассказал, почему решил продолжить карьеру не в английской Премьер-лиге, а в итальянской Серии А и выбрал туринский клуб. Как сообщает Goal.com, футболист, которым интересовались несколько топ-клубов Европы, в итоге предпочёл перейти в стан «Старой синьоры». Об этом Goal.com сообщает .

Алайбегович, известный яркими выступлениями в системе РБ Зальцбурга, стал одним из самых востребованных молодых талантов на трансферном рынке. Несмотря на интерес со стороны таких клубов, как Милан, Рома и Наполи, сначала казалось, что Челси победил в трансферной гонке. Однако изменения в последний момент и оперативные действия Ювентуса полностью изменили ситуацию.

Привлекательность туринского клуба и влияние Пьянича

В интервью изданию Туттоспорт молодой футболист признался, что отказаться от предложения туринского клуба было невозможно. По его словам, когда тебя зовёт один из величайших клубов мира, долго раздумывать не приходится. Также отмечалось, что на его выбор сильно повлиял соотечественник Миралем Пьянич: полузащитник ранее выступал за Ювентус и оставил о клубе самые тёплые впечатления.

Несмотря на финансово привлекательное предложение Челси, Алайбегович искал проект, который давал бы чёткие гарантии для его развития и выступлений в основном составе. Именно здесь решающую роль сыграли тактический подход главного тренера и его методика работы с молодыми футболистами.

Требования Лучано Спаллетти и признание Дель Пьеро

Футболист отдельно отметил высокий уровень требований на тренировках и стремление тренера к совершенству. По словам нашего соотечественника, на каждой тренировке он узнаёт что-то новое о точности передач, движении и выборе позиции, подчеркнув, что этот шаг важен для его профессионального роста.

Кроме того, легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро назвал молодого футболиста «настоящим талантом», что стало для Алайбеговича большой честью. Он отметил, что такие тёплые слова легенды возлагают на него ещё большую ответственность, а впереди его ждёт долгий путь.

ЮвентусЧелсиКерим АлайбеговичСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
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