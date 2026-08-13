Во Флориде женщина лишилась руки в результате нападения аллигатора

·35·Мир
Во Флориде женщина лишилась руки в результате нападения аллигатора

В американском штате Флорида женщина подверглась нападению аллигатора во время плавания и получила тяжёлые травмы. После инцидента ей пришлось ампутировать правую руку.

Происшествие произошло на реке Силвер Ривер в округе Мэрион. Женщина, плававшая в составе группы, столкнулась с аллигатором. По словам очевидцев, пытаясь спасти жизнь, она попыталась отбиться от животного веслом, используемым для паддлебоард. Однако аллигатор набросился на неё и утащил под воду.

Люди, находившиеся в лодках неподалёку, услышали крики женщины и поспешили ей на помощь. Через некоторое время аллигатор отпустил её. После этого для остановки кровотечения на повреждённую руку наложили жгут с помощью верёвки, а женщину доставили к ближайшей лодочной стоянке.

Сотрудники скорой помощи приняли её с лодки и доставили в местную больницу. Врачи оказали экстренную медицинскую помощь, чтобы стабилизировать её состояние. Однако позднее было принято решение ампутировать женщине правую руку. После этого её выписали домой; сообщается, что её состояние постепенно улучшается.

Аллигатора нашли и поймали

После происшествия власти временно запретили передвижение на лодках и плавание на реке Силвер Ривер. Сотрудники Комиссии Флориды по охране рыбных ресурсов и дикой природы начали поиски аллигатора, совершившего нападение.

8 августа стало известно, что был пойман самец аллигатора длиной около 9 футов 8 дюймов, то есть почти 3 метра. Его перевезли в безопасное место. После этого реку вновь открыли для лодок и пловцов.

Специалисты предупреждают, что аллигаторы могут встречаться в различных водоёмах всех 67 округов Флориды. Поэтому жителям и туристам рекомендуют строго соблюдать правила безопасности.

В частности, в водоёмах, где встречаются аллигаторы, следует плавать только в специально обозначенных местах и в дневное время, держать домашних животных подальше от берега и никогда не кормить диких аллигаторов.

ФлоридаСилвер-РиверМэрионКомиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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