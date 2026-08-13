Xiaomi готовит новый складной смартфон

На фоне стремительного развития сегмента устройств с гибкими экранами на мировом рынке Xiaomi работает над своим новым инновационным гаджетом. В интернете появились первые изображения передней панели первого широкоформатного складного смартфона бренда. Устройство примечательно тем, что создаётся для конкуренции с продуктами лидеров рынка — Huawei и Samsung. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новый формат и основные технические характеристики

Как сообщает издание иксбт.ком, новый смартфон Xiaomi получит форм-фактор, близкий к планшетам-складным моделям Huawei и Samsung. Согласно предварительным данным, внутренний дисплей будет выполнен с соотношением сторон примерно 4:3. Эксперты отмечают, что такой формат удобен для работы с текстами, веб-сёрфинга и просмотра мультимедийного контента.

Судя по опубликованным изображениям, диагональ экрана в раскрытом состоянии составит около 7,6 дюйма. Это приблизит устройство к категории компактных планшетов. Также видно, что в верхнем правом углу внутреннего дисплея предусмотрен специальный вырез для фронтальной камеры.

Отличия от конкурентов

В дизайне инженеры Xiaomi применили оригинальные решения. В частности, углы устройства напоминают решение Huawei, главного конкурента, однако Xiaomi предпочла сделать углы экрана заметно более округлыми. На скриншотах хорошо видно, что радиусы скругления стали значительно больше.

В настоящее время Xiaomi держит в секрете официальные технические характеристики этого перспективного смартфона и дату его выхода на рынок. Тем не менее утечки уже вызвали большой интерес в мире технологий и показывают, что рынок телефонов со складными экранами в будущем станет ещё более конкурентным.