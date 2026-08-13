Испанский клуб «Реал Мадрид» в рамках товарищеских и турнирных матчей, проводимых перед началом нового сезона, завоевал свой первый трофей в 2026 году. Мадридцы одержали минимальную победу со счётом 1:0 в матче против команды «Депортиво» и стали обладателями легендарного кубка Тереза Эррера.

Единственный гол, принёсший успех «королевскому клубу», забил Брайим Диас. Примечательно, что голевую передачу ему отдал вратарь команды Андрей Лунин.

Вес — более 40 килограммов: кубок подняли два игрока

Кубок Тереза Эррера считается одним из самых необычных и уникальных трофеев в мире футбола. Этот кубок назван в честь известной испанской благотворительницы, жившей в КсВИИИ веке, и отличается своими рекордными размерами и весом.

Поскольку вес трофея составляет более 40 килограммов, после финального свистка двум мадридским футболистам пришлось вместе вынести кубок на поле.

Фотография с Перес и статус кубка

После победы футболисты «Реал Мадрид» сделали памятную фотографию вокруг этого гигантского трофея вместе с президентом клуба Флорентино Перес.

Для справки: кубок Тереза Эррера — это традиционный предсезонный турнир, который не относится к официальным трофеям УЕФА или Ла Лига. Однако эта победа, несомненно, придаст мадридскому гранду психологическую уверенность и хорошее настроение перед новым сезоном.

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