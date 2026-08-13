Клуб «Реал Мадрид» завоевал свой первый трофей в 2026 году

·49·Спорт
Клуб «Реал Мадрид» завоевал свой первый трофей в 2026 году

Испанский клуб «Реал Мадрид» в рамках товарищеских и турнирных матчей, проводимых перед началом нового сезона, завоевал свой первый трофей в 2026 году. Мадридцы одержали минимальную победу со счётом 1:0 в матче против команды «Депортиво» и стали обладателями легендарного кубка Тереза Эррера.

Единственный гол, принёсший успех «королевскому клубу», забил Брайим Диас. Примечательно, что голевую передачу ему отдал вратарь команды Андрей Лунин.

Вес — более 40 килограммов: кубок подняли два игрока

Кубок Тереза Эррера считается одним из самых необычных и уникальных трофеев в мире футбола. Этот кубок назван в честь известной испанской благотворительницы, жившей в КсВИИИ веке, и отличается своими рекордными размерами и весом.

Поскольку вес трофея составляет более 40 килограммов, после финального свистка двум мадридским футболистам пришлось вместе вынести кубок на поле.

Фотография с Перес и статус кубка

После победы футболисты «Реал Мадрид» сделали памятную фотографию вокруг этого гигантского трофея вместе с президентом клуба Флорентино Перес.

Для справки: кубок Тереза Эррера — это традиционный предсезонный турнир, который не относится к официальным трофеям УЕФА или Ла Лига. Однако эта победа, несомненно, придаст мадридскому гранду психологическую уверенность и хорошее настроение перед новым сезоном.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Реал МадридБрахим ДиасАндрей ЛунинФлорентино ПересДепортиво
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Фил Фоден продлил контракт с Манчестер СитиФил Фоден продлил контракт с Манчестер СитиСегодня, 19:14Новая эра узбекских клубов в Азии: подробности сезона-2026/2027Новая эра узбекских клубов в Азии: подробности сезона-2026/2027Сегодня, 19:12Даниэль Кормье раскрыл тайну вражды между Хабибом и МакгрегоромДаниэль Кормье раскрыл тайну вражды между Хабибом и МакгрегоромСегодня, 19:09Почему Керим Алайбегович выбрал проект Ювентуса, а не ЧелсиПочему Керим Алайбегович выбрал проект Ювентуса, а не ЧелсиСегодня, 18:54Жозе Моуринью: настоящая работа начнется со следующей неделиЖозе Моуринью: настоящая работа начнется со следующей неделиСегодня, 18:37Хави Эрнандес назначен главным тренером сборной НидерландовХави Эрнандес назначен главным тренером сборной НидерландовСегодня, 17:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026