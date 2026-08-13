Фил Фоден продлил контракт с Манчестер Сити

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден подписал с клубом «Манчестер Сити» новый долгосрочный контракт до 2030 года. Соглашение также предусматривает опцию продления ещё на 12 месяцев, что наглядно демонстрирует высокое доверие клуба к своему воспитаннику и его видение будущего игрока. Об этом сообщает Goal.com.

В эксклюзивном интервью Goal.com известный бывший футболист Колин Хендри прокомментировал этот шаг руководства «Манчестер Сити», отметив, что клуб защищает свой ценный актив от финансовых и трансферных рисков. По его мнению, хотя последние два сезона сложились для игрока не слишком удачно, новый контракт поможет сохранить его трансферную стоимость на высоком уровне.

Перспективы при новом тренере

Фил Фоден, воспитанник академии «Манчестер Сити», провёл за клуб 369 матчей. За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом Английской Премьер-лиги. Кроме того, его богатая коллекция трофеев включает победы в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов.

Сейчас 26-летний футболист способен полностью изменить ход матча, когда демонстрирует свой максимальный потенциал. Однако из-за спада в последних двух сезонах он не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года.

Будущие цели и изменения в команде

Уход Пепа Гвардиолы и назначение его бывшего помощника Энцо Марески главным тренером команды открывают для Фодена новую страницу в карьере. Сам футболист положительно воспринял эти изменения и заявил о стремлении вернуть себе ключевую роль в составе.

По словам Колина Хендри, на Фодена повлияла высокая конкуренция в полузащите и на позиции десятого номера в сборной Англии, где, в частности, выступают такие талантливые игроки, как Коул Палмер. Несмотря на это, специалист верит, что Фил Фоден вновь полностью раскроет свой потенциал и станет по-настоящему топовым футболистом.