Илон Маск строит новый дата-центр Минихард в штате Теннесси

·29·Технологии
Илон Маск строит новый дата-центр Минихард в штате Теннесси

Компания СпакеКсАИ, принадлежащая Илону Маску, строит в штате Теннесси, США, новый дата-центр Минихард, предназначенный для выполнения задач искусственного интеллекта. Этот проект является логичным продолжением масштабных инфраструктурных инициатив, вызвавших большой интерес в технологическом мире, и направлен на дальнейшее расширение вычислительных мощностей компании. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новый объект будет оснащён 220 000 ускорителей NVIDIA GB300. Интересно, что это число соответствует количеству GPU, предусмотренному для ещё более крупного комплекса Макрохард. Главное отличие Минихард заключается в его компактной конструкции: за счёт более плотного размещения серверного оборудования те же ресурсы обеспечиваются на меньшей площади.

Энергоустойчивость и инновационные решения

Такой подход не только уменьшает размер здания, но и значительно повышает эффективность использования инфраструктуры. Для обеспечения стабильности процессов, требующих высокой мощности, на объекте будут использоваться аккумуляторные системы Tesla Мегапак. Они предназначены для выравнивания нагрузки и создания резервного питания во время работы крупных вычислительных кластеров.

Ранее СпакеКсАИ уже сообщала об использовании систем Tesla Мегапак в своих масштабных проектах инфраструктуры искусственного интеллекта. Строительство напрямую связано с активным развитием компанией собственных кластеров искусственного интеллекта в штате Теннесси.

Колоссус 2 и перспективы масштабной инфраструктуры

Напомним, в округе Мемфис также строится крупнейший в мире суперкомпьютер Колоссус 2. Ожидается, что система получит до 1 миллиона GPU для ускорения работы моделей искусственного интеллекта. Согласно ранее опубликованным данным, первая фаза проекта (Макрохард) включает более 330 000 GPU, энергопотребление свыше 1 ГВ и систему жидкостного охлаждения.

Кроме того, в рамках второго этапа проекта планируется добавить ещё 220 000 NVIDIA GB300с. Это позволит компании дополнительно увеличить вычислительные возможности и создать одну из самых передовых и мощных инфраструктур в сфере искусственного интеллекта.

SpaceXAIИлон МаскNVIDIATesla MegapackИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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