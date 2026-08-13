Наполи возобновил переговоры с Арсеналом о трансфере Габриэла Жезуса

Итальянский «Наполи» активизировал усилия по приобретению нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса и начал новые переговоры с лондонским клубом. Как сообщает GOAL.ком, бразильский футболист стал главной трансферной целью неаполитанцев для усиления атаки, а стороны обсуждают условия сделки. Об этом Goal.com сообщает .

Фабрицио Романо сообщил на своем ЁуТубе-канале, что руководство «Наполи» проинформировали обо всех необходимых условиях для осуществления трансфера. Клуб хочет подписать еще одного высококлассного нападающего, способного оправдать доверие главного тренера Массимилиано Аллегри после продажи Ромелу Лукаку.

Главные условия для осуществления трансфера

Однако для завершения сделки итальянскому клубу предстоит решить ряд важных задач. Во-первых, «Наполи» необходимо продать игроков, чтобы освободить место в атаке и собрать средства на трансфер. В частности, ожидается уход Лоренцо Лукки и Ноа Ланга.

Во-вторых, неаполитанцы пока не достигли окончательной договоренности с самим футболистом и его представителями по условиям личного контракта и зарплате. Переговоры с агентами Габриэла Жезуса еще не вышли на продвинутую стадию, поскольку у нападающего есть и другие предложения.

Планы на будущее и конкуренция

Несмотря на это, бразильский форвард проявляет интерес к проекту «Наполи» и считает этот вариант привлекательным для себя. Если итальянский клуб успешно завершит необходимые продажи и освободит место в составе, трансфер может быть официально объявлен в любой момент.

Для «Наполи», одного из лидеров Серии А, этот трансфер может стать важным шагом в чемпионской гонке и усилить позиции команды в еврокубках. Приход опытного нападающего такого уровня на решающем отрезке сезона значительно повысит возможности клуба.