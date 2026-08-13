Instagram обновил свой текстовый логотип

Популярная социальная сеть Instagram кардинально обновила дизайн своего текстового логотипа — вордмарк, который оставался неизменным более десяти лет. Это изменение оценивается как важный шаг к модернизации визуального образа платформы и созданию новых эстетических впечатлений для пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным иксбт.ком, презентацию нового дизайна опубликовал руководитель компании Адам Моссери в Instagram и Threads. В своём заявлении он отметил, что новый логотип выглядит более выразительно и современно по сравнению с предыдущим, при этом сохраняя уважение к оригиналу.

Новый шрифт и его особенности

Хотя старый логотип сохранял свою значимость на протяжении десяти лет, со временем он начал казаться немного устаревшим. Поэтому компания Meta решила адаптировать его к современным требованиям. В новом текстовом логотипе использованы элементы, напоминающие рукописный шрифт, а в буквах «с», «р» и «г» появились изогнутые линии в ретро-стиле.

Стоит отдельно отметить, что выбор шрифта вызвал среди пользователей самые разные споры. Одни хвалят новую форму букв, а другие шутят, что из-за необычного начертания буквы «р» надпись можно прочитать как «Инстагзам». Несмотря на это, бренд Instagram настолько узнаваем, что большинство пользователей сразу его распознают, независимо от художественного оформления.

Реакция пользователей и дальнейшие планы

Обычно при изменении логотипов крупные бренды сталкиваются с некоторым сопротивлением или непониманием со стороны аудитории. В этот раз обновлённый дизайн также вызвал как положительные отзывы, так и критические замечания. В частности, отмечается, что представители молодого поколения, не знакомые с рукописным письмом, могут испытывать трудности с пониманием формы буквы «с», напоминающей небольшой корабельный парус.

Напомним, в последний раз Instagram вносил заметные изменения в дизайн в 2016 году. Тогда был представлен значок с ярким цветным градиентом, а от классического изображения коричневой камеры отказались. Пока представители Meta не сообщили, будут ли в дальнейшем изменены значки приложения или другие элементы интерфейса.