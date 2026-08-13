Yandex Market внедрил доставку одежды по клику с последующей оплатой

·5·Технологии
Yandex Market внедрил доставку одежды по клику с последующей оплатой

Yandex Market команда запустила новый сервис, который делает онлайн-покупки для клиентов ещё удобнее. По данным ИКсБТ.ком, теперь можно заказать одежду, обувь и аксессуары с доставкой «по клику», а оплатить их позже. Об этом Иксбт.ком сообщает в своём материале.

Новая схема прежде всего позволяет покупателям заказать домой несколько размеров или моделей и спокойно сравнить их. На осмотр и примерку доставленного заказа клиентам предоставляются сутки.

Покупатели могут сразу вернуть неподходящие товары курьеру или передать их в пункт выдачи без оформления отдельного возврата. Оплата производится только за товары, которые они оставили себе.

Как пользоваться услугой

Эта возможность действует для товаров, доступных для покупки через сервис Сплит. Он позволяет разделить стоимость покупки на несколько частей и оплачивать её частями.

При оформлении заказа нужно выбрать способ доставки «По клику» и указать, что оплатить его необходимо после получения. Когда заказ поступит в даркстор Yandex Лавка, в разделе «Заказы» приложения появится кнопка «Привезти сейчас».

После этого пользователь сможет самостоятельно выбрать наиболее удобное время доставки. В настоящее время сервис постоплаты успешно работает в 26 регионах России.

Представители компании отмечают, что в будущем планируется расширить охват этого удобного сервиса и добавить новые регионы.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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