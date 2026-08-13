Microsoft объединяет приложения Copilot и отказывается от неудачных функций ИИ

Два года назад Microsoft сравнивала технологии искусственного интеллекта со сменой поколений в индустрии и планировала стать лидером этого направления. Однако теперь технологический гигант решил объединить отдельные приложения Copilot для потребителей и бизнес-пользователей, а также закрыть ряд не оправдавших себя функций ИИ. Эти изменения показывают, что компания пересматривает стратегию, чтобы достойно конкурировать на рынке искусственного интеллекта с ChatGPT, Claude и Gemini. Об этом Techcrunch.ком сообщает в своей публикации.

Как сообщает ГикВире и подробно описывается в официальных документах поддержки Microsoft, функциональность приложения Copilot для личного использования теперь будет объединена с корпоративным приложением Microsoft 365 Copilot. Этот шаг стал признанием того, что личные и профессиональные задачи ИИ часто пересекаются, а прежняя стратегия компании была слишком сложной для пользователей. Процесс также соответствует общей тенденции консолидации на рынке приложений искусственного интеллекта.

Сокращение функций и даты изменений

Согласно официальному заявлению Microsoft, до 18 августа 2026 года пользователи лишатся ряда возможностей, включая групповые чаты, созданные ИИ подкасты в Copilot, экспериментальные функции Copilot Лабс и функцию Дип Ресеарч. Кроме того, компания отказывается от анимационного персонажа по имени Мико. Этот парящий герой напоминал пользователям современную ИИ-интерпретацию давно знакомого помощника Клиппй.

Microsoft заранее предупредила, что в переходный период некоторые функции могут временно не работать. При этом все файлы, созданные через отдельное приложение Copilot, планируется автоматически перенести в облачное хранилище OneDrive. Для платных профессиональных пользователей функцию глубокого исследования, как ожидается, заменит возможность Ресеарчер.

Общие тенденции на рынке искусственного интеллекта

Эти изменения отражают не только внутреннюю политику Microsoft, но и действия крупных игроков всей индустрии искусственного интеллекта. Ранее другие технологические компании также предпринимали шаги по упрощению своих приложений. В частности, Claude добавила функцию Коворк в основной раздел Чат, а OpenAI интегрировала функцию Оператор с агентскими возможностями в систему ChatGPT. Google, в свою очередь, продолжает добавлять в приложение Gemini специализированные возможности, такие как глубокое исследование и просмотр веб-страниц.

По словам руководства Microsoft, главная цель обновлений — сделать работу с Copilot более простой и объединить её в единую систему. Однако этот шаг также означает, что Copilot в некоторой степени потерял направление развития. Как сообщала Те Информатион в июле, вице-президент, отвечающий за работу Copilot, Джейкоб Андреу во внутренней записке особо подчеркнул, что приложению необходимо отказаться от неэффективных функций, чтобы занять своё место в повседневной жизни клиентов.