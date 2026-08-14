Какой проект строит Xavi Ernandes в сборной Нидерландов?

В мировом футболе состоялось очередное громкое и историческое назначение. Легендарный специалист из Каталонии Xavi Ernandes назначен новым главным тренером национальной сборной Нидерландов.

Это будет первый опыт Xavi Ernandes в качестве тренера национальной сборной. На этом посту он сменил Ronald Kumanning и подписал с нидерландцами долгосрочный контракт, рассчитанный до 2030 года.

Первый иностранный тренер с 1978 года

Это назначение по-настоящему историческое событие для нидерландского футбола. Дело в том, что штурвал «летающих голландцев» спустя 53 года вновь доверили иностранному специалисту.

В последний раз национальную сборную возглавлял иностранный тренер — австриец Ernst Happel в 1978 году. С тех пор приоритет отдавался местным специалистам.

Пауза после «Barselona» и философия Kroyf

С тех пор как Xavi Ernandes завершил работу в «Barselona» в 2024 году, он не работал ни в одном клубе. За это время, несмотря на предложения от ряда европейских грандов, он предпочитал ждать подходящий и перспективный для себя проект.

Одной из главных причин назначения называют приверженность Xavi Ernandes футбольной философии Yohan Kroyf, а также то, что в «Barselona» он раскрыл таких молодых талантов, как Lamin Yamal, Pau Kubarsi и Gavi.

Кроме того, по информации известного нидерландского издания De Telegraaf, ожидается, что бывший одноклубник Xavi Ernandes по каталонской команде, легендарный нападающий Patrik Klyuyvert, также войдёт в тренерский штаб.

Дебютный матч и тренерские трофеи Xavi Ernandes

Официальный дебют специалиста из Каталонии в сборной Нидерландов состоится 24 сентября в принципиальном матче против сборной Германии в рамках Лиги наций УЕФА.

Для справки: за время тренерской работы на клубном уровне Xavi Ernandes завоевал в общей сложности 8 трофеев. Среди них особенно выделяются чемпионство Испании (Ла Лига) и победа в Суперкубке Испании, одержанные вместе с «Barselona».

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