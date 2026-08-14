В Токио из чемодана мужчины достали 200 ящериц

В международном аэропорту Ханэда в Токио сотрудники таможни столкнулись с неожиданным случаем. При досмотре чемодана 23-летнего гражданина Мексики были обнаружены около 200 живых ящериц, спрятанных среди одежды.

Как выяснилось, Даниэль Исаак Веласко Бальтасар пытался ввезти пресмыкающихся из Южной Кореи в Японию без необходимых документов. Токийская полиция сообщила, что мужчина признался во ввозе животных в страну без разрешения.

Когда сотрудники таможни открыли чемодан, выяснилось, что ящерицы были помещены в 22 пары носков. Некоторые животные были спрятаны, завёрнутыми в футболки. К сожалению, одна из них была найдена мёртвой.

В ходе проверки было установлено, что девять животных являются мексиканскими ящерицами-аллигаторами. Этот редкий вид встречается только в горных лесах Мексики и включён в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Поэтому для их перевозки через международную границу требуется специальное разрешение.

Подозреваемый рассказал следователям, что купил ящериц в Мексике по очень низкой цене. По его словам, за каждое животное он заплатил около 560–750 иен. Однако в Японии их стоимость значительно выше: одна ящерица может продаваться примерно за 100 тысяч иен.

Полиция выявила этот случай на основании предварительно полученной информации. В конце июля правоохранительным органам поступили сведения о том, что гражданин Мексики намеревается незаконно ввезти редких животных для выставки-продажи амфибий и пресмыкающихся.