Неймар раскритиковал болельщиков «Сантоса»: если у вас плохое настроение, сидите дома

В первом матче 1/8 финала Кубка Южной Америки — одного из самых престижных клубных турниров Южной Америки — бразильский «Сантос» на своем поле в непростом поединке обыграл эквадорскую «Макару» со счетом 2:1. Как сообщает Goal.com, главным героем встречи стал Неймар, который обеспечил победу. По ходу матча он столкнулся с недовольством собственных болельщиков, а после игры резко отреагировал на их негативное отношение. Об этом Goal.com сообщает .

Матч на стадионе «Вила-Бельмиро» начался для хозяев крайне тяжело. Уже на четвертой минуте Франко Поссе открыл счет, повергнув в замешательство болельщиков на трибунах и футболистов на поле. После этого «Сантос» усилил атаки, пытаясь изменить ход игры, и к концу первого тайма восстановил равновесие.

Ассисты Неймара и конфликт на трибунах

До перерыва Габриэл Барбоза реализовал передачу Неймара и сравнял счет. Во втором тайме бразильская звезда вновь продемонстрировала свое мастерство. На 75-й минуте Вильям Арао успешно замкнул подачу с углового и забил победный гол своей команды.

Несмотря на то что Неймар сделал две результативные передачи и внес огромный вклад в волевую победу команды, после одной из неточных передач футболиста некоторые болельщики на трибунах встретили его свистом. Это сильно разозлило игрока, и в послематчевом интервью он не стал скрывать своего недовольства.

Обращение футболиста к болельщикам

В интервью ESPN Неймар открыто заявил, что его задела негативная реакция болельщиков в момент, когда команда проигрывала: «Я знаю, что болельщики страдают уже много лет, но если вы постоянно приходите на стадион в плохом настроении и думаете только о плохом, лучше сидите дома. Тогда на поле оставалось еще 60 минут — вместо критики поддержите нас», — подчеркнул нападающий.

Также футболист добавил, что болеть легко только тогда, когда команда побеждает, однако в трудные моменты ей тоже необходима поддержка. Благодаря выступлению в этом матче Неймар довел свои личные показатели за последние 24 встречи до 13 голов и 8 результативных передач.

Благодаря победе «Сантос» получил важное преимущество перед ответным матчем в Эквадоре. Однако ответная встреча на следующей неделе пройдет в высокогорном городе Амбато и, как ожидается, потребует от команды больших физических усилий. Подопечным главного тренера «Сантоса» Куки необходимо добиться положительного результата в гостях, чтобы выйти в четвертьфинал.