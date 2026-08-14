Интер работает над трансфером Кёртиса Джонса

·24·Спорт
Интер работает над трансфером Кёртиса Джонса

Действующий чемпион Италии «Интер» активизировал работу над переходом полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса в последние часы трансферного окна. Как сообщает Goal.com, миланский клуб уже согласовал условия личного контракта с английским футболистом, стремясь усилить состав, однако переговоры по сумме трансфера пока продолжаются. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Корриере делло Sport, руководство «Интера» неустанно работает над тем, чтобы на заключительном этапе трансферного окна довести до совершенства все линии команды. Ранее клуб успешно укрепил ключевые позиции состава, а теперь его внимание полностью сосредоточено на английской Премьер-лиге.

Богатая история с английскими футболистами

Главный тренер «Интера» считает Кёртиса Джонса идеальным кандидатом для дальнейшего усиления команды. Примечательно, что английские футболисты всегда занимали важное место в истории «Нерадзурри». Ранее клуб пользовался услугами таких игроков, как Эшли Янг, Пол Инс и Джерри Хитченс, а в текущем сезоне традиция продолжилась: из «Манчестер Сити» пришёл Джон Стоунз, а из «Тоттенхэма» — Джед Спенс.

Как стало известно, сам Кёртис Джонс также принял чёткое решение относительно своего будущего и твёрдо выразил желание продолжить карьеру на стадионе «Джузеппе Меацца». Полузащитник отклонил предложения других клубов и уже договорился с итальянским грандом по условиям личного контракта и комиссии.

Переговоры и финансовые возможности

Хотя «Ливерпуль» поначалу выступал против трансфера и установил высокую цену на футболиста, сокращение срока его контракта может вынудить стороны прийти к компромиссу. Сейчас руководство «Интера» работает над тем, чтобы устранить разницу между предлагаемой суммой и требованиями английского клуба.

Этот трансфер станет последним важным шагом для создания более сбалансированного состава при сохранении его основного костяка. Кроме того, ожидаемый уход Давиде Фраттези предоставит «Интеру» достаточные финансовые возможности и свободу для финансирования этой крупной сделки.

Интер МиланКёртис ДжонсЛиверпульТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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