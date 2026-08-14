Теперь кошек и собак тоже будут регистрировать: Казахстан начал выдавать кошкам цифровые паспорта

·33·Мир
Теперь кошек и собак тоже будут регистрировать: Казахстан начал выдавать кошкам цифровые паспорта

В Казахстане начали выдавать цифровые паспорта для домашних кошек. В них указываются имя, порода, окрас и дата рождения кошки, данные о владельце, прививках, микрочипе и стерилизации.

Если кошка потеряется, найти её будет проще

Такой цифровой документ пригодится не только во время поездок, но и в случае исчезновения питомца. С помощью микрочипа и данных в системе можно идентифицировать кошку и найти её владельца.

В Узбекистане также вводится новый порядок

Самое интересное — с 7 августа в Узбекистане вступил в силу порядок обязательной регистрации домашних и сельскохозяйственных животных.

Отныне на учёт будут ставить кошек, собак, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и других животных.

Таким образом, теперь у вашей кошки может быть не только имя и миска для еды, но и официальный цифровой документ.

Как вы считаете, нужны ли домашним животным такие «паспорта»?

КазахстанУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Водородный автомобиль развил скорость 653 км/ч и установил рекордВодородный автомобиль развил скорость 653 км/ч и установил рекордСегодня, 12:58В Турции имам спас девочку, подавившуюся сладостьюВ Турции имам спас девочку, подавившуюся сладостьюСегодня, 12:48В Индии ослов поженили, чтобы вызвать дождьВ Индии ослов поженили, чтобы вызвать дождьСегодня, 12:44В Индии «тело» в озере неожиданно ожило (видео)В Индии «тело» в озере неожиданно ожило (видео)Сегодня, 12:37В Токио из чемодана мужчины достали 200 ящерицВ Токио из чемодана мужчины достали 200 ящерицСегодня, 12:06Провокация в прямом эфире: Казахстан выдворил из страны российского стримераПровокация в прямом эфире: Казахстан выдворил из страны российского стримераСегодня, 12:04
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов