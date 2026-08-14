Теперь кошек и собак тоже будут регистрировать: Казахстан начал выдавать кошкам цифровые паспорта
В Казахстане начали выдавать цифровые паспорта для домашних кошек. В них указываются имя, порода, окрас и дата рождения кошки, данные о владельце, прививках, микрочипе и стерилизации.
Если кошка потеряется, найти её будет проще
Такой цифровой документ пригодится не только во время поездок, но и в случае исчезновения питомца. С помощью микрочипа и данных в системе можно идентифицировать кошку и найти её владельца.
В Узбекистане также вводится новый порядок
Самое интересное — с 7 августа в Узбекистане вступил в силу порядок обязательной регистрации домашних и сельскохозяйственных животных.
Отныне на учёт будут ставить кошек, собак, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и других животных.
Таким образом, теперь у вашей кошки может быть не только имя и миска для еды, но и официальный цифровой документ.
Как вы считаете, нужны ли домашним животным такие «паспорта»?
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