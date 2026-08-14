Уэсли Фофана подчеркнул необходимость стабильности в Челси

·22·Спорт
Уэсли Фофана подчеркнул необходимость стабильности в Челси

Центральный защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана заявил о важности установления в команде долгожданной стабильности. Это заявление прозвучало в момент, когда «аристократы» вступают в новую эру под руководством главного тренера Хаби Алонсо. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает BBC Sport, частая смена тренеров в последние годы и постоянные изменения в составе, несмотря на расходы свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов, беспокоят футболистов. Хаби Алонсо стал девятым главным тренером, назначенным после того, как консорциум БлуКо приобрёл клуб в 2022 году. Напомним, Антонио Конте остаётся последним тренером, проработавшим два полных сезона — с 2016 по 2018 год.

Фофана, проведший в прошлом сезоне 38 матчей после тяжёлых травм, подчеркнул, что руководство клуба также разделяет с футболистами единое видение будущего. По его словам, все игроки хотят долгосрочной стабильности в команде, и руководство придерживается того же подхода.

Трансферы и конкуренция в составе

«Челси» активно провёл летнее трансферное окно и пополнил состав ещё 10 новыми футболистами. Среди них как опытные игроки вроде Джордана Хендерсона и Дэнни Уэлбека, так и дорогостоящие приобретения — Морган Роджерс и Максанс Лакруа.

Несмотря на сообщения о наличии в клубе группы из 9 или 10 «неприкосновенных» футболистов, таких как Коул Палмер и Рис Джеймс, Фофана прекрасно понимает, что конкуренция за место в основном составе чрезвычайно высока. По мнению французского игрока, каждый обязан проявлять себя на тренировках и завоёвывать доверие тренера.

«Возможно, некоторые ребята уйдут, а другие придут. Для меня главная задача — хорошо тренироваться, поддерживать физическую форму и ждать решений тренера. В футболе нельзя сказать: „Моё место гарантировано“», — добавил Фофана.

Испытания перед новым сезоном

В субботу «Челси» проведёт последний товарищеский матч против «Реал Сосьедада», после чего 24 августа примет «Фулхэм» в домашнем матче Премьер-лиги.

Испанский специалист Хаби Алонсо сразу оказался под давлением: ему предстоит сформировать оптимальную игровую систему и быстро адаптировать летних новичков к команде. Результаты на старте сезона станут главным критерием, который покажет, сможет ли новая эра в «Челси» принести стабильность.

ЧелсиУэсли ФофанаХаби АлонсоПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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