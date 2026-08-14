Талант Ла Масии привлек внимание Ханси Флика

·31·Спорт
Талант Ла Масии привлек внимание Ханси Флика

Предсезонные сборы «Барселоны» традиционно открывают новые звезды из знаменитой академии клуба. По данным спортивного издания, даже спустя месяц после начала текущей предсезонной подготовки ряд молодых воспитанников каталонцев продолжает тренироваться с основной командой под руководством главного тренера Ханси Флика. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Среди таких молодых талантов особенно выделяются Ориан Горен и Ибрахима Тончара. Эти футболисты, родившиеся в 2009 и 2010 годах, считаются одними из самых ярких представителей академии «Ла Масия», и руководство клуба связывает с их будущим большие надежды. После завершения сезона юным талантам поручили с июля присоединиться к тренировкам основной команды.

Для Ориана Горена прошлый сезон выдался очень насыщенным. Он не только выступал в составе команды под руководством Пола Планаса вплоть до решающих стадий Кубка чемпионов, но и выходил на поле в матчах Кубка Каталонии перед началом отпуска. Поэтому ему пришлось по собственной инициативе сократить непродолжительный отдых.

Золотая возможность для воспитанников «Ла Масии»

В середине июля футболисты прошли медицинское обследование и стали одними из самых юных игроков, приступивших к тренировкам под руководством немецкого специалиста. Это важный шаг для молодых футболистов на пути к демонстрации своего потенциала. Горен присоединился к «Барселоне» в 2022 году и с тех пор живет на базе «Ла Масии».

Академия клуба примечательна тем, что создает по-настоящему идеальную среду для молодых спортсменов. Здесь таланты не только глубоко постигают футбольные секреты, но и успешно продолжают интеллектуальное и академическое образование. Благодаря смелости Ханси Флика в работе с молодежью они получают возможность завоевать место в основной команде.

В предыдущих сезонах такие молодые игроки, как Дро и Жофре Торрентс, оправдали доверие тренера и добились места в основном составе. Теперь дуэт Ориана Горена и Ибрахимы Тончары также стремится пройти столь же успешный путь. Есть уверенность, что политика клуба, ориентированная на молодежь, и в будущем принесет свои плоды.

БарселонаХанси ФликЛа МасияОриан ГоренИбрахима Тончара
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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