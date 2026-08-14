Трампу снова захотелось спать: кадры из Белого дома вызвали ажиотаж в интернете

·35·Мир
Трампу снова захотелось спать: кадры из Белого дома вызвали ажиотаж в интернете

Видео, на котором президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме закрыл глаза и опустил голову, вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

Кадры привлекли внимание

На видео видно, как президент некоторое время сидит с закрытыми глазами, опустив голову. Поэтому некоторые наблюдатели предположили, что он задремал во время заседания.

Однако происходящее на видео не подтверждает, что Трамп действительно уснул.

Это не первый раз

То, что Трамп закрывает глаза на публичных мероприятиях, уже становилось поводом для обсуждений. Последний случай вновь вызвал в социальных сетях различные шутки и споры.

Дональд ТрампБелый дом
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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