Провокация в прямом эфире: Казахстан выдворил из страны российского стримера

Российский стример, поставивший под сомнение территориальную целостность городов Казахстана и их принадлежность государству, был выдворен из страны. Об этом сообщило издание «Тенгриневс».

Его стримы привлекли внимание полиции

Стример, известный в социальных сетях и на Twitch под псевдонимом Фасуллка, приехал в Казахстан в начале июня и несколько раз выходил в прямой эфир.

В своих эфирах он высказывал оскорбительные и провокационные мнения о Казахстане, его гражданах и культуре.

Полиция изучила его выступления и дала правовую оценку его действиям.

Не сможет въехать в страну в течение 5 лет

В полиции Казахстана сообщили, что иностранный гражданин по решению суда был оштрафован и выдворен из страны.

Кроме того, ему запрещён въезд в Казахстан в течение 5 лет.

Полиция подчеркнула, что страна открыта для иностранцев, однако они обязаны уважительно относиться к законам Казахстана, его гражданам и общепринятым нормам поведения.