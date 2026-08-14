Провокация в прямом эфире: Казахстан выдворил из страны российского стримера
Российский стример, поставивший под сомнение территориальную целостность городов Казахстана и их принадлежность государству, был выдворен из страны. Об этом сообщило издание «Тенгриневс».
Его стримы привлекли внимание полиции
Стример, известный в социальных сетях и на Twitch под псевдонимом Фасуллка, приехал в Казахстан в начале июня и несколько раз выходил в прямой эфир.
В своих эфирах он высказывал оскорбительные и провокационные мнения о Казахстане, его гражданах и культуре.
Полиция изучила его выступления и дала правовую оценку его действиям.
Не сможет въехать в страну в течение 5 лет
В полиции Казахстана сообщили, что иностранный гражданин по решению суда был оштрафован и выдворен из страны.
Кроме того, ему запрещён въезд в Казахстан в течение 5 лет.
Полиция подчеркнула, что страна открыта для иностранцев, однако они обязаны уважительно относиться к законам Казахстана, его гражданам и общепринятым нормам поведения.
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