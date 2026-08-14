Объявлены курсы валют на 17 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 46,71 сума и снизился до 11 891,18 сума.

• Евро подешевел на 15,82 сума и снизился до 13 753,34 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,07 сума и составил 141,83 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 11,89 сума и снизился до 16 095,90 сума.

• Японская иена подешевела на 0,19 сума и снизилась до 74,73 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 46,67 сума и снизился до 14 644,31 сума.

• Китайский юань подешевел на 6,46 сума и снизился до 1 763,93 сума.