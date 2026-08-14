Объявлены курсы валют на 17 августа

·41·Экономика
Объявлены курсы валют на 17 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 46,71 сума и снизился до 11 891,18 сума.

• Евро подешевел на 15,82 сума и снизился до 13 753,34 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,07 сума и составил 141,83 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 11,89 сума и снизился до 16 095,90 сума.
• Японская иена подешевела на 0,19 сума и снизилась до 74,73 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 46,67 сума и снизился до 14 644,31 сума.
• Китайский юань подешевел на 6,46 сума и снизился до 1 763,93 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
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