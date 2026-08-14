Объявлены курсы валют на 17 августа
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• Евро подешевел на 15,82 сума и снизился до 13 753,34 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 46,71 сума и снизился до 11 891,18 сума.
• Евро подешевел на 15,82 сума и снизился до 13 753,34 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,07 сума и составил 141,83 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 11,89 сума и снизился до 16 095,90 сума.
• Японская иена подешевела на 0,19 сума и снизилась до 74,73 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 46,67 сума и снизился до 14 644,31 сума.
• Китайский юань подешевел на 6,46 сума и снизился до 1 763,93 сума.
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