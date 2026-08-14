Что ждёт Рио Нгумоа в следующем сезоне?

Молодому таланту «Ливерпуля» Рио Нгумоа необходимо получать регулярную игровую практику в сезоне-2026/27, чтобы выйти на новый этап развития. 17-летний футболист, которого считают одной из восходящих звёзд английского футбола, в предыдущих сезонах добился нескольких исторических результатов и сделал первые важные шаги на пути к основному составу команды. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, легенда «Ливерпуля» Джон Барнс в интервью 247Бет, рассуждая о будущем молодого вингера, подчеркнул важность поэтапного подхода к его развитию. По мнению эксперта, общественность часто оказывает на молодых игроков чрезмерное давление, ожидая, что они сразу станут лучшими футболистами мира.

Первые успехи молодого таланта в клубе

Рио Нгумоа перешёл из академии «Челси» в мерсисайдский клуб и в январе 2025 года дебютировал за « Ливерпуль », став самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим в основном составе. На тот момент ему было всего 16 лет и 135 дней, а главный тренер Арне Слот старался постепенно использовать его возможности.

Кроме того, драматичный победный гол в ворота «Ньюкасл Юнайтед» в августе сделал его самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля». После этого он также успел проявить себя в матчах Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги, а также дебютировал за сборную Англии в товарищеской игре против Новой Зеландии.

Главные задачи на следующий сезон

По словам Джона Барнса, на данном этапе для Рио Нгумоа важнее всего закрепиться в команде и постепенно развиваться. «Мы должны обеспечить ему регулярные выступления в основном составе, и только после этого сможем говорить о нём как о ведущем игроке “Ливерпуля” или сборной Англии», — заявил легенда клуба.

Стиль игры Нгумоа в основном строится на активных действиях против соперников и продвижении вперёд с мячом. Хотя иногда его обвиняют в излишней суетливости, тренерский штаб «Ливерпуля» понимает, что не следует ограничивать его творческий потенциал, ведь именно эта особенность отличает его от других нападающих.