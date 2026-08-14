Что ждёт Рио Нгумоа в следующем сезоне?

·29·Спорт
Что ждёт Рио Нгумоа в следующем сезоне?

Молодому таланту «Ливерпуля» Рио Нгумоа необходимо получать регулярную игровую практику в сезоне-2026/27, чтобы выйти на новый этап развития. 17-летний футболист, которого считают одной из восходящих звёзд английского футбола, в предыдущих сезонах добился нескольких исторических результатов и сделал первые важные шаги на пути к основному составу команды. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, легенда «Ливерпуля» Джон Барнс в интервью 247Бет, рассуждая о будущем молодого вингера, подчеркнул важность поэтапного подхода к его развитию. По мнению эксперта, общественность часто оказывает на молодых игроков чрезмерное давление, ожидая, что они сразу станут лучшими футболистами мира.

Первые успехи молодого таланта в клубе

Рио Нгумоа перешёл из академии «Челси» в мерсисайдский клуб и в январе 2025 года дебютировал за «Ливерпуль», став самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим в основном составе. На тот момент ему было всего 16 лет и 135 дней, а главный тренер Арне Слот старался постепенно использовать его возможности.

Кроме того, драматичный победный гол в ворота «Ньюкасл Юнайтед» в августе сделал его самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля». После этого он также успел проявить себя в матчах Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги, а также дебютировал за сборную Англии в товарищеской игре против Новой Зеландии.

Главные задачи на следующий сезон

По словам Джона Барнса, на данном этапе для Рио Нгумоа важнее всего закрепиться в команде и постепенно развиваться. «Мы должны обеспечить ему регулярные выступления в основном составе, и только после этого сможем говорить о нём как о ведущем игроке “Ливерпуля” или сборной Англии», — заявил легенда клуба.

Стиль игры Нгумоа в основном строится на активных действиях против соперников и продвижении вперёд с мячом. Хотя иногда его обвиняют в излишней суетливости, тренерский штаб «Ливерпуля» понимает, что не следует ограничивать его творческий потенциал, ведь именно эта особенность отличает его от других нападающих.

Рио НгумоаЛиверпульДжон БарнсАПЛФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Энди Робертсон близок к обновлению рекорда ШотландииЭнди Робертсон близок к обновлению рекорда ШотландииСегодня, 18:55Почему сорвался трансфер Родриго Моры?Почему сорвался трансфер Родриго Моры?Сегодня, 18:39Комо рассматривает трансфер нападающего Челси Лиама ДелапаКомо рассматривает трансфер нападающего Челси Лиама ДелапаСегодня, 18:11ПСЖ сильнее «Реала»: грузинская легенда сделала заявление о будущем КварацхелииПСЖ сильнее «Реала»: грузинская легенда сделала заявление о будущем КварацхелииСегодня, 18:00Сборная Узбекистана У-20 встретится с Южной Кореей в Ташкенте!Сборная Узбекистана У-20 встретится с Южной Кореей в Ташкенте!Сегодня, 17:54Ислом Максачев раскрыл главную цель в истории UFC: новая вершина в ММА!Ислом Максачев раскрыл главную цель в истории UFC: новая вершина в ММА!Сегодня, 17:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова