Ислом Максачев раскрыл главную цель в истории UFC: новая вершина в ММА!

Звезда UFC и действующий чемпион в полусреднем весе Ислом Максачев поделился своими следующими грандиозными целями в карьере в смешанных единоборствах (ММА).

Российский боец отметил, что за свою карьеру покорил множество вершин, и заявил о намерении установить победную серию, которая навсегда останется в истории ММА и которую будет практически невозможно повторить.

«Цель — победная серия из 20 побед подряд»

Говоря о новой цели, которую он поставил перед собой, Максачев сказал:

«Мы уже побили все возможные рекорды. Теперь, наверное, нужно зафиксировать победную серию из 20 побед подряд. Это был бы очень впечатляющий показатель. Если нам удастся одержать 20 побед подряд, то, скорее всего, этот исторический рекорд больше никто не сможет побить».

Следующий шаг к рекорду: 16 августа, UFC 330

На данный момент Ислом Максачев одержал в октагоне 16 побед подряд. Чтобы увеличить это число ещё на одну победу и приблизиться к рекорду, его ждёт очередное серьёзное испытание.

Напомним, 16 августа в главном бою турнира UFC 330, который состоится в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, США, Ислом Максачев будет защищать свой чемпионский пояс в поединке против непобеждённого ирландского претендента Иен «Мачадо» Герри.

Оставьте своё мнение в разделе комментариев и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.