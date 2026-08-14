Наши дзюдоисты готовы покорить Южную Америку: состав сборной!

·42·Спорт
Наши дзюдоисты готовы покорить Южную Америку: состав сборной!

20–24 августа в одном из крупных городов Эквадор — Гуаякил — пройдёт престижный чемпионат мира по дзюдо среди юношей.

В этом главном и важнейшем соревновании года на татами за мировую корону выйдут 480 самых талантливых юных дзюдоистов из 61 страны мира. Среди них и национальная сборная Узбекистана среди юношей, которая в полном составе поборется за главные награды.

Согласно официальному сообщению пресс-службы Федерации дзюдо Узбекистана, делегация нашей сборной во главе с главным тренером Аурелиан Чиприан Флис отправилась в Южную Америку — Эквадор.

Полный состав, отправившийся на чемпионат мира

Представляем юных спортсменов и тренерский штаб, которые будут защищать честь нашей сборной на континентальной и мировой арене:

Мальчики:

  • -50 кг: Сафоксо‘джа Сайфуллоев, Акбар Шарифов

  • -55 кг: Бобур Юсупов

  • -60 кг: Абубакр Сатторов, Давлат Ахроров

  • -66 кг: Акромджон Каримов

  • -73 кг: Бехрузбек Усмонов

  • -81 кг: Самандар Суннатов

  • -90 кг: Джо‘рабек Эшпо‘латов

  • +90 кг: Алибек Дурдиев

Девочки:

  • -40 кг: Ирода Сироджиддинова

  • -44 кг: Дилафруз Болтабоева, Алина Колючева

  • -48 кг: Чарос Хикматова, Мохинур Оллаберганова

  • -57 кг: Зиёда Джавлонова, Зухра Алимова

  • -63 кг: Паризода Юлдашева, Гулсанам Хазратова

  • -70 кг: Пошшаджон Джумабоева

Тренерский штаб и делегация:

  • Главный тренер: Аурелиан Чиприан Флис

  • Тренеры: Геланий Оздаев, Джунна Кикучи, Зокирджон Собиров, Нилуфар Ермаганбетова

  • Врач: Гулзода Хакимова

  • Менеджер команды: Дилшод Шукруллоев

Желаем нашим соотечественникам успехов и золотых медалей в бескомпромиссных поединках, которые пройдут на татами Эквадор!

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ЭквадорГуаякильФедерация дзюдо УзбекистанаАурелиан Чиприан Флис
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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