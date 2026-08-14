Наши дзюдоисты готовы покорить Южную Америку: состав сборной!
20–24 августа в одном из крупных городов Эквадор — Гуаякил — пройдёт престижный чемпионат мира по дзюдо среди юношей.
В этом главном и важнейшем соревновании года на татами за мировую корону выйдут 480 самых талантливых юных дзюдоистов из 61 страны мира. Среди них и национальная сборная Узбекистана среди юношей, которая в полном составе поборется за главные награды.
Согласно официальному сообщению пресс-службы Федерации дзюдо Узбекистана, делегация нашей сборной во главе с главным тренером Аурелиан Чиприан Флис отправилась в Южную Америку — Эквадор.
Полный состав, отправившийся на чемпионат мира
Представляем юных спортсменов и тренерский штаб, которые будут защищать честь нашей сборной на континентальной и мировой арене:
Мальчики:
-50 кг: Сафоксо‘джа Сайфуллоев, Акбар Шарифов
-55 кг: Бобур Юсупов
-60 кг: Абубакр Сатторов, Давлат Ахроров
-66 кг: Акромджон Каримов
-73 кг: Бехрузбек Усмонов
-81 кг: Самандар Суннатов
-90 кг: Джо‘рабек Эшпо‘латов
+90 кг: Алибек Дурдиев
Девочки:
-40 кг: Ирода Сироджиддинова
-44 кг: Дилафруз Болтабоева, Алина Колючева
-48 кг: Чарос Хикматова, Мохинур Оллаберганова
-57 кг: Зиёда Джавлонова, Зухра Алимова
-63 кг: Паризода Юлдашева, Гулсанам Хазратова
-70 кг: Пошшаджон Джумабоева
Тренерский штаб и делегация:
Главный тренер: Аурелиан Чиприан Флис
Тренеры: Геланий Оздаев, Джунна Кикучи, Зокирджон Собиров, Нилуфар Ермаганбетова
Врач: Гулзода Хакимова
Менеджер команды: Дилшод Шукруллоев
Желаем нашим соотечественникам успехов и золотых медалей в бескомпромиссных поединках, которые пройдут на татами Эквадор!
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