Блогер Кокош «шантажировала» врача? Блогер заявляет о несогласии с решением суда

·72·Общество
Блогер Кокош «шантажировала» врача? Блогер заявляет о несогласии с решением суда

Блогер Комила Абдукодирова, известная в Instagram под именем Кокош, столкнулась с решением суда из-за событий, произошедших после хирургической операции. Это дело ранее уже широко обсуждалось в социальных сетях.

Что говорит блогер?

По словам Абдукодировой, после операции в социальных сетях распространилось множество видеозаписей о её состоянии и деятельности врачей. Однако позднее, как она утверждает, к ответственности привлекли именно её как виновную.

По её словам, на основании пункта «а» части 3 статьи 140 Уголовного кодекса ей назначено ограничение свободы сроком на 1 год, а также установлены такие ограничения, как запрет пользоваться социальными сетями и менять место жительства.

«Я всем сердцем верю, что в Узбекистане восторжествует справедливость», — сообщила блогер, заявив, что наняла адвоката.

Адвокат рассказал об экспертизе

Адвокат блогера сообщил, что после хирургической операции в отношении Абдукодировой была назначена экспертиза. Заключение экспертизы рассматривается как одно из важных доказательств по делу.

Поэтому трудно дать окончательную оценку тому, насколько обоснованно обвинение в «шантажe», не изучив полностью судебные документы и заключение экспертизы.

Как вы считаете, виновна ли блогер в этом деле или она защищала свои права?

Комила АбдукадироваКокошУзбекистанInstagram
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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