ПСЖ сильнее «Реала»: грузинская легенда сделала заявление о будущем Кварацхелии

·61·Спорт
ПСЖ сильнее «Реала»: грузинская легенда сделала заявление о будущем Кварацхелии

Легенда грузинского футбола и бывший защитник «Милана» Каха Каладзе прокомментировал слухи о возможном переходе лидера клуба «ПСЖ» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в мадридский «Реал».

Опытный специалист не исключил, что отъезд Хвичи в Мадрид стал бы большим достижением, однако открыто отметил, что на данный момент уровень игры парижского клуба превосходит «Реал».

«Реал» без проблем может его купить, но...»

Каладзе следующим образом ответил на вопрос о будущем известной звезды и разнице между двумя грандами:

*«Если смотреть объективно, да, «Реал Мадрид» без проблем может себе позволить его купить... Просто на сегодняшний день «ПСЖ» показывает гораздо более красивый футбол и является более сильной командой, чем «Реал». Именно на данный момент.

Но если взглянуть на историю, то, конечно, «Реал» — королевский клуб и одна из величайших команд в истории футбола. Поэтому, если Хвича сможет перейти в мадридский «Реал», мы все будем только рады за него. Однако это не должно быть просто обычным трансфером — ему необходимо покорить новые вершины и выиграть Лигу чемпионов. Вот тогда это будет настоящий успех»*.

«Луис Энрике — гений!»

Также бывшая грузинская звезда особо отметил работу главного тренера французов Луиса Энрике в команде:

«Но сейчас мне чрезвычайно нравится игра «ПСЖ». Потому что там есть Луис Энрике... Он настоящий гениальный тренер!» — завершил свою речь Каха Каладзе.

Успешные выступления Хвичи Кварацхелии в Париже и его прогресс под руководством Луиса Энрике ещё больше повышают его трансферную стоимость и сохраняют к нему интерес со стороны других европейских грандов, включая «Реал».

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Хвича КварацхелияПСЖРеал МадридКаха КаладзеЛуис Энрике
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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