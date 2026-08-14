Сборная Узбекистана У-20 встретится с Южной Кореей в Ташкенте!

·57·Спорт
Сборная Узбекистана У-20 встретится с Южной Кореей в Ташкенте!

Молодёжная сборная Узбекистана У-20 вступает в заключительный решающий этап подготовки перед отборочным турниром континентального первенства.

Подопечные опытного специалиста Джамолиддин Рахматуллаев 25 август в Ташкенте проведут международный товарищеский матч против одной из сильнейших молодёжных сборных Азии — сборной Южной Кореи У-20.

Последний контрольный матч перед континентальным отбором

Как стало известно, с 25 август по 6 сентябр пройдут отборочные матчи Кубка Азии У-20. Для нашей команды, тщательно готовящейся к этому континентальному турниру, встреча с корейскими сверстниками станет важнейшим и главным испытанием перед официальными матчами.

Главный тренер Джамолиддин Рахматуллаев с помощью этого спарринга намерен всесторонне проверить физическое и тактическое состояние игроков основного состава и выбрать оптимальную тактику для официальных отборочных матчей.

Ожидается, что бескомпромиссный товарищеский матч на стадионе в Ташкенте станет большим испытанием и школой мастерства для наших молодых футболистов.

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УзбекистанЮжная КореяТашкентДжалолиддин РахматуллаевTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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