Китаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмы

В китайской провинции Хунань мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы избежать ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Однако сложный план был раскрыт в ходе полицейского расследования, и мужчина был задержан.

По данным китайской полиции, подозреваемый, представленный только по фамилии Си, недавно был задержан за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования выяснилось, что ранее он уже дважды управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительских прав.

После третьего задержания мужчина, испугавшись тюремного заключения, решил инсценировать свою смерть, чтобы избежать наказания. В осуществлении этого плана ему помогали члены семьи.

По данным полиции, подозреваемый заранее купил гроб, разбросал вокруг дома пустые упаковки от лекарств и создал впечатление, будто умер после передозировки медикаментами.

Были инсценированы и похороны

Согласно плану, мать и бабушка мужчины во время похорон накрыли его лицо тканью. Соседям они сказали, что из-за воздействия лекарств лицо сильно пострадало.

В тот же день были срочно проведены и похороны. Однако в это время мужчина тайно сбежал в другую провинцию.

После выявления ряда подозрительных обстоятельств следователи приступили к проверке истинных деталей произошедшего. Выяснилось, что гроб якобы был куплен ещё до смерти, скорая помощь не вызывалась, в полицию не сообщали, а официальной записи о смерти или похоронах не существовало.

Изучив сведения, полученные от соседей, и записи камер видеонаблюдения, полиция установила, что мужчина жив. После этого его задержали в другом регионе.

Суд приговорил мужчину к пяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч юаней. Кроме того, начат юридический процесс в отношении его матери и бабушки, которых подозревают в том, что они помогали скрывать его и утаивать информацию от правоохранительных органов.

Таким образом, план мужчины, инсценировавшего собственную смерть ради побега из тюрьмы, был раскрыт благодаря сведениям соседей и камерам видеонаблюдения.