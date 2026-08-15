«Не самый большой»: как Махачев «заморозил» Герри на финальном стердауне?

·53·Спорт
«Не самый большой»: как Махачев «заморозил» Герри на финальном стердауне?

Перед главным боем супер турнира с номером UFC 330, который принимает американский город Филадельфия, эмоции достигли最高шей точки. Чемпион полусреднего веса Ислам Махачев и претендент №1 дивизиона Йен Мачадо Герри во время последней церемонии взгляда друг на друга обменялись резкими репликами.

Ирландский претендент попытался оказать на чемпиона психологическое давление, однако хладнокровный и короткий ответ Махачева наглядно показал волнение его соперника.

«Самый большой бой года!» — «Нет, не самый большой»

Разговор между спортсменами во время стердауна был полностью записан:

  • Йен Герри: «Ты готов? Всё, конец, мой друг. На кону всё — все твои рекорды, да, всё! Ты готов? Поехали! Это будет самый большой бой года!»

  • Ислам Махачев: «Не самый большой».

  • Йен Герри: «Нет, именно такой! Ты и сам это прекрасно знаешь. Возможно, для тебя это не так, но для меня — так! Для меня это очень большой бой. На кону всё, чего ты добился за карьеру, и всё это поставлено для тебя под угрозу!»

На чьей стороне психологическое преимущество?

Этот диалог показал, в каком психологическом состоянии два спортсмена подходят к чемпионскому поединку:

  • Хладнокровие Махачева: чемпион из Дагестана благодаря опыту выступлений на больших аренах и защиты титула воспринимает любые словесные провокации как обычную повседневную работу;

  • Эмоциональность Герри: непобеждённый претендент, ощущая давление и груз ответственности перед главным испытанием в карьере, изо всех сил пытается вывести соперника из равновесия.

Завтра рано утром в октагоне Филадельфии мы узнаем, какие из этих слов станут реальностью.

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Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриФиладельфияUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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