Стали известны составы на товарищеский матч между Миланом и Манчестер Юнайтед

По информации Goal.com, команда «Милан» под руководством Рубена Аморима проведёт товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика в польском городе Вроцлав. Эта встреча станет для миланцев последней подготовкой перед новым сезоном итальянской Серии А. Об этом Goal.com сообщает .

«Милан», переживший серьёзные изменения в летнее трансферное окно, до этого провёл несколько контрольных матчей. В частности, команда сыграла вничью с «Интером» в дерби Перта, а в Индонезии потерпела поражение со счётом 0:3 от «Челси».

Проблемы в составе и новые футболисты

Перед матчем в составе «Милана» есть серьёзные потери. Фофана, Томори, Одуогу и Нкунку не были включены в заявку по техническому решению тренера и из-за своего положения в команде. Кроме того, Габбия, Хименес, Леау и Пулишич пропустят эту встречу из-за различных травм.

Тем не менее для болельщиков «Милана» есть и хорошие новости. Гонсалу Рамуш, ставший самым дорогим приобретением клуба в этом трансферном окне и в истории команды, начнёт неофициальный дебют в новом клубе в стартовом составе.

Официальные составы и предсезонные проверки

Противостояние двух команд станет для обоих тренеров последним этапом перед официальным стартом сезона. Было объявлено, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Кэррика выйдет на поле в следующем составе:

Вратарь: Ламменс

Защитники: Далот, Магуайр, Хэвен, Шоу

Полузащитники: Тилеманс, Сантос

Атакующие полузащитники и вингеры: Диалло, Бруну Фернандеш, Кунья, Мбеумо

«Милан» под руководством Рубена Аморима использовал тактическую схему 3-4-2-1 и выпустил следующих футболистов: Торриани, Терраччано, Де Винтер, Павлович, Чуквуэзе, Яшари, Муса, Эступиньян, Лофтус-Чик, Сиссе и Гонсалу Рамуш.

Напомним, «Милан» должен провести свой первый матч в Серии А 23 августа вечером по ташкентскому времени против туринского клуба. Эта контрольная встреча во Вроцлаве имеет важное значение для оценки перспектив команды в новом сезоне.