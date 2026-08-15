Стали известны составы на товарищеский матч между Миланом и Манчестер Юнайтед
По информации Goal.com, команда «Милан» под руководством Рубена Аморима проведёт товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика в польском городе Вроцлав. Эта встреча станет для миланцев последней подготовкой перед новым сезоном итальянской Серии А. Об этом Goal.com сообщает .
«Милан», переживший серьёзные изменения в летнее трансферное окно, до этого провёл несколько контрольных матчей. В частности, команда сыграла вничью с «Интером» в дерби Перта, а в Индонезии потерпела поражение со счётом 0:3 от «Челси».
Проблемы в составе и новые футболистыПеред матчем в составе «Милана» есть серьёзные потери. Фофана, Томори, Одуогу и Нкунку не были включены в заявку по техническому решению тренера и из-за своего положения в команде. Кроме того, Габбия, Хименес, Леау и Пулишич пропустят эту встречу из-за различных травм.
Тем не менее для болельщиков «Милана» есть и хорошие новости. Гонсалу Рамуш, ставший самым дорогим приобретением клуба в этом трансферном окне и в истории команды, начнёт неофициальный дебют в новом клубе в стартовом составе.
Официальные составы и предсезонные проверкиПротивостояние двух команд станет для обоих тренеров последним этапом перед официальным стартом сезона. Было объявлено, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Кэррика выйдет на поле в следующем составе:
- Вратарь: Ламменс
- Защитники: Далот, Магуайр, Хэвен, Шоу
- Полузащитники: Тилеманс, Сантос
- Атакующие полузащитники и вингеры: Диалло, Бруну Фернандеш, Кунья, Мбеумо
Напомним, «Милан» должен провести свой первый матч в Серии А 23 августа вечером по ташкентскому времени против туринского клуба. Эта контрольная встреча во Вроцлаве имеет важное значение для оценки перспектив команды в новом сезоне.
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