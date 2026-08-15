Тяжёлая утрата в Навоий: председатель суда Томдиского района погибла в ДТП

·53·Общество
Тяжёлая утрата в Навоий: председатель суда Томдиского района погибла в ДТП

В Навоийской области произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Председатель суда Томдиского района по уголовным делам Азиза Мирзаева, направлявшаяся для исполнения служебных обязанностей, попала в аварию и трагически скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщил источник Кун.уз.

Происшествие произошло 15 августа ближе к полудню на автомобильной дороге «Зарафшон — Томди».

Как произошла трагедия?

Согласно предварительным данным, обстоятельства происшествия выглядят следующим образом:

  • Направление движения: Азиза Мирзаева на принадлежавшем ей автомобиле марки «Кобалт» направлялась из города Зарафшон в Томдиский район — к месту службы;

  • Потеря управления: во время движения водитель потеряла управление, после чего автомобиль на большой скорости съехал с дороги и перевернулся;

  • Тяжёлые последствия: председатель суда скончалась на месте происшествия от полученных тяжёлых телесных повреждений;

  • Состояние дороги и причины: хотя предварительно указывается на высокую скорость, внимание также привлекает неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на участке, где произошла авария, — оно нуждается в ремонте.

Тяжёлая утрата в Навоий: председатель суда Томдиского района погибла в ДТП

39-летняя судья, мать двоих детей

Азиза Асатовна Мирзаева в декабре 2024 года была назначена председателем суда Томдиского района Навоийской области по уголовным делам на первый пятилетний срок пребывания в должности судьи. Она была преданным своему делу специалистом и матерью двоих детей.

Тяжёлая утрата в Навоий: председатель суда Томдиского района погибла в ДТП

Высший совет судей Республики Узбекистан и коллектив Верховного суда выразили глубокие соболезнования членам семьи, близким и коллегам Азиза Мирзаева в связи с её безвременной кончиной.

Азиза МирзаеваНавоиТамдыKun.uzУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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