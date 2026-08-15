Тяжёлая утрата в Навоий: председатель суда Томдиского района погибла в ДТП
В Навоийской области произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Председатель суда Томдиского района по уголовным делам Азиза Мирзаева, направлявшаяся для исполнения служебных обязанностей, попала в аварию и трагически скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщил источник Кун.уз.
Происшествие произошло 15 августа ближе к полудню на автомобильной дороге «Зарафшон — Томди».
Как произошла трагедия?
Согласно предварительным данным, обстоятельства происшествия выглядят следующим образом:
Направление движения: Азиза Мирзаева на принадлежавшем ей автомобиле марки «Кобалт» направлялась из города Зарафшон в Томдиский район — к месту службы;
Потеря управления: во время движения водитель потеряла управление, после чего автомобиль на большой скорости съехал с дороги и перевернулся;
Тяжёлые последствия: председатель суда скончалась на месте происшествия от полученных тяжёлых телесных повреждений;
Состояние дороги и причины: хотя предварительно указывается на высокую скорость, внимание также привлекает неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на участке, где произошла авария, — оно нуждается в ремонте.
39-летняя судья, мать двоих детей
Азиза Асатовна Мирзаева в декабре 2024 года была назначена председателем суда Томдиского района Навоийской области по уголовным делам на первый пятилетний срок пребывания в должности судьи. Она была преданным своему делу специалистом и матерью двоих детей.
Высший совет судей Республики Узбекистан и коллектив Верховного суда выразили глубокие соболезнования членам семьи, близким и коллегам Азиза Мирзаева в связи с её безвременной кончиной.
…