Стали известны клубы, в которых Кристофер Нкунку может продолжить карьеру

Ожидается, что французский нападающий Кристофер Нкунку в ближайшее время сменит клуб, поскольку главный тренер Рубен Аморим не включил его в свои планы, и футболист выставлен на трансфер. По информации Маттео Моретто, игроком серьёзно интересуются ведущие клубы Италии и Германии. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что 27-летний нападающий присоединился к «Милану» летом 2025 года. Однако из-за изменений в команде и тактических решений тренера его карьера в «Милане» оказалась значительно короче ожидаемого, а сам футболист был выведен из основного состава.

В настоящее время Нкунку не попал в заявку на товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед», который состоится в Польше. Также сообщается, что в пятницу футболист по личным причинам покинул базу «Миланелло». Это ещё больше повышает вероятность его скорого перехода в другую команду.

Трансферный рынок и главные претенденты

Как сообщает GOAL.ком, на фоне усиливающихся трансферных слухов вокруг футболиста к «Роме» и «Манчестер Юнайтед» присоединились два немецких топ-клуба — «РБ Лейпциг» и « Боруссия Дортмунд ». Эти команды начали активные действия по трансферу в последние часы.

Для «РБ Лейпциг» этот трансфер может стать по-настоящему сенсационным возвращением. Именно в составе немецкого клуба Нкунку достиг пика своей карьеры в сезоне-2022/23, после чего был продан благодаря яркой игре.

Прошлым летом «Милан» заплатил за трансфер футболиста 37 миллионов евро, а также предусмотрел 5 миллионов евро в виде бонусов, однако эти бонусы не были выплачены. Чтобы избежать финансовых потерь, клуб планирует продать игрока минимум за 30 миллионов евро или отдать его в аренду с обязательством выкупа не менее чем за 22,6 миллиона евро.

Хотя в нынешних рыночных условиях эти суммы выглядят завышенными, специалисты не считают такой трансфер невозможным. Среди футболистов, исключённых Рубеном Аморимом из состава, именно французский нападающий сейчас пользуется наибольшим спросом на трансферном рынке.