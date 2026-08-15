Стали известны клубы, в которых Кристофер Нкунку может продолжить карьеру

·56·Спорт
Стали известны клубы, в которых Кристофер Нкунку может продолжить карьеру

Ожидается, что французский нападающий Кристофер Нкунку в ближайшее время сменит клуб, поскольку главный тренер Рубен Аморим не включил его в свои планы, и футболист выставлен на трансфер. По информации Маттео Моретто, игроком серьёзно интересуются ведущие клубы Италии и Германии. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что 27-летний нападающий присоединился к «Милану» летом 2025 года. Однако из-за изменений в команде и тактических решений тренера его карьера в «Милане» оказалась значительно короче ожидаемого, а сам футболист был выведен из основного состава.

В настоящее время Нкунку не попал в заявку на товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед», который состоится в Польше. Также сообщается, что в пятницу футболист по личным причинам покинул базу «Миланелло». Это ещё больше повышает вероятность его скорого перехода в другую команду.

Трансферный рынок и главные претенденты

Как сообщает GOAL.ком, на фоне усиливающихся трансферных слухов вокруг футболиста к «Роме» и «Манчестер Юнайтед» присоединились два немецких топ-клуба — «РБ Лейпциг» и «Боруссия Дортмунд». Эти команды начали активные действия по трансферу в последние часы.

Для «РБ Лейпциг» этот трансфер может стать по-настоящему сенсационным возвращением. Именно в составе немецкого клуба Нкунку достиг пика своей карьеры в сезоне-2022/23, после чего был продан благодаря яркой игре.

Прошлым летом «Милан» заплатил за трансфер футболиста 37 миллионов евро, а также предусмотрел 5 миллионов евро в виде бонусов, однако эти бонусы не были выплачены. Чтобы избежать финансовых потерь, клуб планирует продать игрока минимум за 30 миллионов евро или отдать его в аренду с обязательством выкупа не менее чем за 22,6 миллиона евро.

Хотя в нынешних рыночных условиях эти суммы выглядят завышенными, специалисты не считают такой трансфер невозможным. Среди футболистов, исключённых Рубеном Аморимом из состава, именно французский нападающий сейчас пользуется наибольшим спросом на трансферном рынке.

Кристофер НкункуМиланРБ ЛейпцигБоруссия ДортмундТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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