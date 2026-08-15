Кровавые сутки в Джизаке: в двух ДТП за один день погибли 5 человек

·35·Общество
Кровавые сутки в Джизаке: в двух ДТП за один день погибли 5 человек

Два дорожно-транспортных происшествия, последовательно произошедшие на автомобильных дорогах Джизакской области, привели к безвременной гибели пяти граждан.

Грубые нарушения правил дорожного движения — несоблюдение ПДД, опасный обгон и разворот в неположенном месте — привели к трагедиям со смертельным исходом в Пахтакорском и Галляаральском районах. Об этом&нбсп; сообщил.

Первое ДТП: в Пахтакоре столкнулись два Кобалт

Первое смертельное ДТП произошло 14 августа на территории махалли «Богишамол» Пахтакорского района:

  • Причина нарушения: Водитель 1993 года рождения А. И., управляя автомобилем Кобалт, грубо нарушил правила обгона и выехал на полосу встречного движения;

  • Столкновение: В результате он совершил сильное лобовое столкновение с другим автомобилем Кобалт под управлением 36-летнего Х. У., двигавшимся ему навстречу по своей полосе;

  • Последствия: Из-за силы удара один из водителей скончался на месте происшествия, а второй, несмотря на госпитализацию с тяжелыми травмами и оказанную медицинскую помощь, умер.

Кровавые сутки в Джизаке: в двух ДТП за один день погибли 5 человек

Второе ДТП: в Галляарале столкнулись грузовик и Кобалт

Вскоре, утром 15 августа, на территории Галляаральского района было зарегистрировано еще одно трагическое ДТП:

  • Опасный маневр: 35-летний Ш. Б., проживающий в Бухарской области и управлявший большегрузом на направлении «Ташкент — Самарканд», попытался развернуться в неположенном месте;

  • Трагическое столкновение: Во время разворота грузовик выехал на траекторию движения автомобиля Кобалт, двигавшегося по своей полосе, после чего произошло сильное столкновение;

  • Три жертвы: В результате происшествия водитель Кобалт и один из пассажиров, находившийся в салоне, скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир в тяжелом состоянии умер в больнице.

Кровавые сутки в Джизаке: в двух ДТП за один день погибли 5 человек

Как сообщается, все погибшие были жителями Алтынсайского района Сурхандарьинской области.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по обоим трагическим ДТП.

ДжизакПахтакорГалляаралKun.uzТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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