Asus довольна первоначальным спросом на ноутбуки Nvidia RTX Spark

Компания Asus сообщила, что первоначальные производственные объёмы новых ноутбуков на базе платформ Nvidia RTX Spark полностью забронированы. Об этом пишет иксбт.ком. Этот показатель свидетельствует о высоком интересе рынка и розничных сетей к устройствам такого типа. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

По словам представителей компании, во время сессии вопросов и ответов было отмечено, что реакция рынка оказалась даже выше ожидаемой. Хотя это не отражает в полной мере итоговый спрос среди обычных покупателей, показатель говорит о высоком оптимизме ключевых партнёров и дилеров.

Причины неожиданно высокого интереса

Пока Asus не раскрыла точное количество этих ноутбуков или общий планируемый тираж. Тем не менее тот факт, что ритейлеры полностью распродали первоначальную партию, подтверждает высокий уровень доверия к продукту.

По мнению экспертов, новые системы RTX Spark могут привести к серьёзным изменениям на рынке мобильных компьютеров. Ожидается, что эта технология обеспечит пользователям высокую производительность и энергоэффективность, что ещё больше повысит спрос на неё.

Сроки выхода на рынок и цены

Ноутбуки этого типа планируют вывести на рынок до конца текущего года. Однако точные цены пока не объявлены. Тем не менее специалисты предполагают, что устройства не будут дешёвыми, учитывая высокотехнологичные решения и особенности платформы Nvidia.

Ожидается, что компания Asus уделит особое внимание развитию этого направления и рассмотрит возможность увеличения объёмов производства в будущем. С выходом устройств на рынок конкурентная борьба, несомненно, обострится, а темпы технологических инноваций ускорятся.