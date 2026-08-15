Челси победил Реал Сосьедад в предсезонном матче

Хаби Алонсо одержал первую победу в качестве главного тренера Челси, завершив предсезонную подготовку команды непростой победой над Реал Сосьедадом со счётом 3:1. Как сообщает Goal.com, матч оказался тактически интересным, но особенно запомнился неоднозначной реакцией болельщиков на полузащитника Энцо Фернандеса. Встреча в Лондоне стала для «аристократов» последним этапом подготовки к новому сезону. Об этом сообщает Goal.com.

Специалист в третий раз подряд использовал схему 3-4-3 в предсезонных матчах. Эта система, которая ранее помогла ему завоевать исторический чемпионский титул в Германии с Байер Леверкузеном, постепенно становится основным стилем и для Челси. Тактические изменения позволили новичкам команды, присоединившимся летом, Моргану Роджерсу и Максансу Лакруа, впервые проявить себя на поле.

Морган Роджерс начал как молния

Морган Роджерс, перешедший в команду за внушительную сумму, проявил себя уже в первые десять минут матча и открыл счёт. Однако первый тайм сложился для Челси не идеально. Хозяева испытывали проблемы с противодействием прессингу соперника и действовали слишком глубоко. В результате испанские гости перехватили инициативу и до перерыва восстановили равновесие благодаря точному удару Джона Микеля Арамбуру из-за пределов штрафной площади.

После перерыва лондонцы вышли на поле с совершенно другим настроем и смогли склонить ход игры в свою пользу. Всего через две минуты после начала второго тайма Жоау Педру вновь вывел свою команду вперёд. Бразильский нападающий головой замкнул точную передачу капитана Риса Джеймса, вызвав восторг на трибунах.

Дубль Жоау Педру и ситуация вокруг Энцо Фернандеса

Жоау Педру, активно действовавший на протяжении всего матча, на 77-й минуте забил свой второй гол в игре и седьмой на предсезонных сборах. Этот гол фактически решил исход встречи и обеспечил Челси победу. Однако один из самых обсуждаемых эпизодов матча произошёл на 62-й минуте.

Вышедшего на замену аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса болельщики встретили как аплодисментами, так и свистом. Причиной стали слухи о его возможном переходе в Манчестер Сити, а также неоднозначные выступления за сборную. Тем не менее по ходу встречи недовольство болельщиков постепенно сошло на нет, и имя Фернандеса вновь стали привычно поддерживать с трибун.