Как сообщают издание Иксбт.ком и международные спортивные источники, команды Манчестер Юнайтед и Милан встретились в товарищеском матче во Вроцлаве в рамках заключительного этапа подготовки к новому сезону. Для Милана эта игра стала последней проверкой перед стартовым туром Серии А. Об этом Goal.com сообщает .

Подопечные Рубена Аморима провели серию контрольных матчей в рамках предсезонной подготовки. В частности, миланцы сыграли вничью с Интером в дерби Перта, а в Индонезии потерпели крупное поражение от Челси со счётом 0:3. Этот матч стал последним в графике предсезонных игр команды.

Проблемы с составом и дебюты

Милан подошёл к этой встрече с серьёзными потерями. Из-за проблем, связанных с травмами и трансферным рынком, Фофана, Томори, Одугу и Нкунку не попали в состав по решению тренерского штаба. Кроме того, Габбия, Хименес, Леау и Пулишич не смогли выйти на поле из-за различных травм.

Тем не менее матч запомнился болельщикам миланцев историческим трансферным событием. Гонсалу Рамуш, ставший самым дорогим приобретением Милана в текущем трансферном окне и в истории клуба, впервые вышел в стартовом составе и провёл неофициальный дебютный матч.

Быстрый гол и начало встречи

Начало игры стало для Милана шокирующим. Уже на первых минутах Манчестер Юнайтед организовал опасную атаку. Доргу ворвался в штрафную с левого фланга и нанёс мощный удар, после чего вратарь Торриани сумел перевести мяч на угловой.

Однако после назначенного углового счёт был открыт. Магуайр точно пробил головой после подачи с левого фланга, воспользовался свободным пространством и вывел английскую команду вперёд — 1:0.