Очередная «бомба» от «Ал-Хилол»: звезда «Челси» согласился на предложение!

·63·Спорт
Очередная «бомба» от «Ал-Хилол»: звезда «Челси» согласился на предложение!

В летнее трансферное окно на пороге оформления находится очередная крупная сделка. Гранд Саудовской Аравии — клуб «Ал-Хилол» — близок к подписанию атакующего вингера лондонского «Челси» и сборной Португалии Педру Нету.

По информации известного спортивного инсайдера и журналиста Саша Таволери, 26-летний португалец полностью согласился на условия личного контракта, предложенные клубом из Эр-Рияда.

Сделка за 60 миллионов евро: клубы близки к компромиссу

В настоящее время официальные переговоры между сторонами вступили в решающую стадию:

  • Требование «Челси»: лондонцы хотят получить за своего вингера около 60 миллионов евро;

  • Позиция «Ал-Хилол»: руководство саудовского клуба полностью уверено, что в ближайшее время достигнет соглашения с английским клубом по сумме трансфера и успешно завершит сделку;

  • Последний шаг: поскольку условия личного контракта уже согласованы, ожидается, что после урегулирования финансовых гарантий о трансфере будет официально объявлено.

Выступления Педру Нету на «Стемфорд Бриддж»

Быстрый португальский вингер присоединился к «Челси» в августе 2024 года. В качестве одного из главных атакующих оружий «аристократов» он провёл ряд важных матчей:

  • Участие в АПЛ: в прошлом сезоне он вышел на поле в общей сложности в 34 матчах английской Премьер-лиги;

  • Результативность: записал на свой счёт 5 голов и 6 результативных передач (всего 11 очков).

Если этот трансфер состоится, ожидается, что Педру Нету ещё больше усилит линию атаки «Ал-Хилол» и станет одной из главных звёзд клуба в чемпионате Саудовской Аравии и Азиатской Лиге чемпионов.

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Аль-ХиляльЧелсиПедру НетуЭр-Рияд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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