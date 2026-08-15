Интер сыграет с Реал Бетисом в последнем товарищеском матче предсезонки

Итальянский Интер отправился в Бари, чтобы провести свой последний контрольный матч перед началом нового сезона. Как сообщает Goal.com, миланцы встретятся с испанским Реал Бетисом на стадионе «Сан-Никола». Этот матч станет для команды последней возможностью проверить тактические планы главного тренера перед официальным стартом сезона. Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что официальный старт сезона-2026/2027 для Интера уже совсем близко. Ровно через семь дней, в субботу, 23 августа, команда примет Монцу на своем поле. Перед этой стартовой встречей на арене «Сан-Сиро» контрольная игра в Бари будет иметь решающее значение для тренерского штаба.

Новости состава и главное внимание

Ожидается, что главный тренер Киву проверит в этом матче футболистов основного состава, которым предстоит выйти на поле в игре против Монцы. Однако специалисты и болельщики уделяют основное внимание не новому футболисту Спенсу, официально представленному вчера, а физическому состоянию лидеров, присоединившихся к команде позже и пока не сыгравших ни одного матча.

В частности, тренерский штаб внимательно следит за уровнем готовности главных звёзд команды — Стоунза, Лаутаро и Тюрама. Их отсутствие в предсезонных матчах в определённой степени стало головной болью для тренера, поэтому сегодняшняя встреча станет важной основой для восстановления ими игровой практики.

Предполагаемые составы и детали матча

Перед игрой стали известны предполагаемые стартовые составы обеих команд. Согласно предварительным данным, хозяева поля сыграют по схеме 3-5-2:

Вратарь: Мартинес

Защитники: Биссек, Аканжи, Бастони

Полузащитники: Дьуф, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Димарко

Нападающие: Эспозито, Бонни

Главный тренер: Киву

Реал Бетис под руководством Мануэля Пеллегрини, как ожидается, начнёт матч по схеме 4-2-3-1. В составе испанского клуба, вероятно, сыграют такие опытные футболисты, как Вальес, Бельерин, Натан, Бартра, Фран Гарсия, а также Иско и Антони.

Матч начнётся в 19:30 по местному времени на стадионе «Сан-Никола» в Бари. Эта встреча покажет, насколько успешно итальянский гранд завершит последний этап предсезонной подготовки и в каком состоянии подойдёт к официальным матчам.